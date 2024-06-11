قدم الان الكترونيا… الوكالة الوطنية للتشغيل تعلن عن شروط منحة البطالة الجديدة 2024 والخطوات المطلوبة للتسجيل 

تعد منحة البطالة الجديدة لعام 2024 خطوة هامة في دعم العاطلين عن العمل وتوفير الحماية الاجتماعية اللازمة لهم من خلال الالتزام بالشروط المحددة وتقديم المستندات المطلوبة حيث يمكن للأفراد المؤهلين الاستفادة من هذه المنحة وتجديدها بانتظام لضمان استمرار الدعم المالي لهم في فترة البحث عن عمل تابعونا لمعرفة المزيد من التفاصيل من خلال السطور القادمة.

شروط منحة البطالة الجديدة 2024

يجب أن يكون المتقدم مواطنًا يحمل جنسية البلد الذي تقدم فيه الطلب.

يجب أن يتراوح عمر المتقدم بين 18 و60 عاما.

يجب أن يكون المتقدم عاطلا عن العمل وليس لديه أي دخل ثابت.

يجب تقديم إثبات يوضح السعي الجاد للبحث عن عمل مثل التسجيل في برامج التدريب أو المشاركة في مقابلات العمل.

يجب أن يكون المتقدم مسجلًا في قاعدة بيانات الوكالة الوطنية للتشغيل.

يجب تحديث البيانات الشخصية والمهنية بانتظام.

المتزوجون يجب أن يقدموا إثباتا عن دخل الأسرة الإجمالي.

يفضل إعطاء الأولوية للأفراد الذين يعيلون أسرا.

المستندات المطلوبة للحصول على منحة البطالة الجديدة 2024

نسخة من بطاقة الهوية الوطنية.

شهادة عدم العمل (شهادة بطالة).

إثبات الإقامة.

شهادة دراسية أو تأهيلية (إن وجدت).

خطوات التقديم لمنحة البطالة عبر الموقع الرسمي

للحصول على منحة البطالة من الوكالة الوطنية للتشغيل في الجزائر اتبع الخطوات التالية: