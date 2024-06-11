قدم الان الكترونيا… الوكالة الوطنية للتشغيل تعلن عن شروط منحة البطالة الجديدة 2024 والخطوات المطلوبة للتسجيل 

تعد منحة البطالة الجديدة لعام 2024 خطوة هامة في دعم العاطلين عن العمل وتوفير الحماية الاجتماعية اللازمة لهم من خلال الالتزام بالشروط المحددة وتقديم المستندات المطلوبة حيث يمكن للأفراد المؤهلين الاستفادة من هذه المنحة وتجديدها بانتظام لضمان استمرار الدعم المالي لهم في فترة البحث عن عمل تابعونا لمعرفة المزيد من التفاصيل من خلال السطور القادمة.
شروط منحة البطالة الجديدة 2024
- يجب أن يكون المتقدم مواطنًا يحمل جنسية البلد الذي تقدم فيه الطلب.
- يجب أن يتراوح عمر المتقدم بين 18 و60 عاما.
- يجب أن يكون المتقدم عاطلا عن العمل وليس لديه أي دخل ثابت.
- يجب تقديم إثبات يوضح السعي الجاد للبحث عن عمل مثل التسجيل في برامج التدريب أو المشاركة في مقابلات العمل.
- يجب أن يكون المتقدم مسجلًا في قاعدة بيانات الوكالة الوطنية للتشغيل.
- يجب تحديث البيانات الشخصية والمهنية بانتظام.
- المتزوجون يجب أن يقدموا إثباتا عن دخل الأسرة الإجمالي.
- يفضل إعطاء الأولوية للأفراد الذين يعيلون أسرا.
المستندات المطلوبة للحصول على منحة البطالة الجديدة 2024
- نسخة من بطاقة الهوية الوطنية.
- شهادة عدم العمل (شهادة بطالة).
- إثبات الإقامة.
- شهادة دراسية أو تأهيلية (إن وجدت).
خطوات التقديم لمنحة البطالة عبر الموقع الرسمي
للحصول على منحة البطالة من الوكالة الوطنية للتشغيل في الجزائر اتبع الخطوات التالية:
- افتح المتصفح الخاص بك وانتقل إلى الموقع الرسمي للوكالة الوطنية للتشغيل في الجزائر للدخول الى الموقع اضغط هنا
- بمجرد الدخول إلى الموقع ابحث عن قسم خدمات في القائمة الرئيسية أو في واجهة الموقع الرئيسية.
- انقر على كلمة خدمات لعرض القائمة الكاملة للخدمات المتاحة.
- من بين الخدمات المتاحة ابحث عن خيار منحة البطالة.
- انقر على منحة البطالة لفتح الصفحة الخاصة بالتقديم.
- في صفحة منحة البطالة ستجد نموذج طلب يتطلب منك إدخال بياناتك الشخصية.
- تأكد من ملء جميع الحقول المطلوبة بدقة بما في ذلك الاسم الكامل و تاريخ الميلاد ورقم الهوية الوطنية والعنوان.
- ستحتاج إلى تحميل جميع الوثائق والمستندات المطلوبة مع الطلب و تأكد من أن المستندات واضحة ومحدثة.
- بعد ملء جميع البيانات وتحميل الوثائق المطلوبة تحقق من صحة المعلومات المدخلة.
- اضغط على زر إرسال لتقديم طلبك.