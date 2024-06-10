أسعار الأضاحي في الإمارات 2024 خطوات حجز موعد ذبح الأضاحي عبر وزارة البلدية والزراعة

ازداد اهتمام المسلمين حول أنحاء العالم بأسعار الأضاحي لعام 2024، وذلك لأن عيد الأضحى المبارك قد اقترب بشدة، وقد فضل العديد من المسلمين شراء الأضاحي قبل العيد مباشرة، بدلًا من شرائها مبكرًا، وتربيتها في المنزل، وذلك نظرًا لارتفاع أسعار الأعلاف في كافة أنحاء العالم، وقد بدأ المواطنين الإماراتيين بالبحث عن أسعار الأضاحي في الإمارات لعام 2024، وعن كيفية حجزها أيضًا، حيث أصبح يمكنك حجز الأضحية الخاصة بك إلكترونيًا.

أسعار الأضاحي في الإمارات 2024

يستعد الآن كافة المسلمين حول العالم، من أجل شراء الأضاحي لعيد الأضحى المبارك لعام 2024، ولهذا قد أعلن التجار عن أسعار الأضاحي في الإمارات لعام 2024، وهي:

سعر الأغنام الصومالية تتراوح بين 450 إلى 650 درهم إماراتي.

سعر الأغنام الأسترالية تتراوح بين 700 إلى 800 درهم إماراتي.

بينما سعر الأغنام الهندية التراوح بين 1500 إلى 2500 درهم إماراتي.

سعر الأضحية الباكستانية تتراوح بين 4000 إلى 12,000 درهم إماراتي.

سعر لحم العجل الصومالي يتراوح بين 3500 إلى 6500 درهم إماراتي.

خطوات حجز موعد ذبح الأضاحي في الإمارات 2024

أصبح يمكنك الآن بكل سهولة حجز موعد ذبح الأضاحي في الإمارات لعام 2024، عن طريق أتباع بعض الخطوات البسيطة التي أعلنت عنها الحكومة الإماراتية، وهي:

قم بتسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة البلدية والزراعة، أو على موقع بلدية دبي

ثم قم باختيار أيقونة حجز موعد ذبح الأضحية.

وبعدها قم بإدخال بياناتك الشخصية التي سيطلبها منك الموقع، مثل: رقم الهاتف، ورقم الهوية الوطنية، والاسم.

ثم قم باختيار الموعد المناسب لك.

وبعدها قم بإدخال معلومات الأضحية، مثل: وزنها، ونوعها.

ثم قم بدفع رسوم الخدمة.

وبعدها ستصل لك رسالة على هاتفك، أو على بريدك الإلكتروني تحتوي على موعدك.

شروط صحة الأضاحي

وهناك بعض الشروط التي يجب أن تتوفر لدى الأضحية التي سوف تقوم بتوزيع على الفقراء، حتى يقبل ثوابها، مثل: إنها يجب أن تكون خالية من العيوب، مثل: العرج، والجروح، والعمى، يجب أن تكون سليمة صحيًا، يجب أن تبلغ الأضحية العمر المناسب لذبحها، مثل: الإبل 6 سنوات، الأبقار 3 سنوات، الأغنام سنتين.