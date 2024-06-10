تبدأ من 1200 ريال .. أسعار الأضاحي في السعودية 2024 سعر الأبقار والعجول والخرفان

من المعروف أن أسعار الأضاحي تزداد بشكل كبير كلما اقترب موعد العيد أكثر، ولهذا يستعد كافة المواطنين السعوديين من أجل شراء الأضاحي لعام 2024، قبل أن يقترب موعد العيد اكثر، حيث يقوم المسلمين في عيد الأضحى المبارك بذبح الأضاحي، وتوزيعها على الفقراء والمساكين والأقارب أيضًا، للتقرب من الله تعالى، وأتباعًا لسنة سيدنا محمد، ولهذا السبب قد تساءل كافة المواطنين السعوديين عن أسعار الأضاحي لعام 2024.

موعد عيد الأضحى المبارك 2024

يتساءل كافة المسلمين حول أنحاء العالم عن موعد عيد الأضحى المبارك لعام 2024، حيث يأتي عيد الأضحى المبارك في نهاية العام الهجري، ويأتي فيه أيضًا موسم الحج، ويحرص المسلمين فيه على عمل العديد من الأعمال الخيرية، التي تقربهم من الله تعالى، قد أعلنت الحكومة السعودية عن موعده بالفعل، والذي سيكون يوم الأحد الموافق يوم 16 يونيو، الموافق يوم 10 ذي الحجة لعام 1445.

أسعار الأضاحي في السعودية 2024

لأن عيد الأضحى المبارك لعام 2024، قد اقترب يستعد كافة المسلمين، من أجل شراء الأضاحي لهذا العام، وقد أعلن التجار بالفعل عن أسعار الأضاحي لعام 2024، وهي:

سعر الأبقار و العجول المهجنة يتراوح بين 3800 إلى 4200 ريال سعودي.

سعر الأبقار الألمانية يتراوح بين 4000 إلى 5500 ريال سعودي.

يصل سعر الضأن الرومي إلى 1800 ريال سعودي.

يصل سعر الحمل الصغير إلى 1200 ريال سعودي.

بينما يصل سعر الخروف النعيمي إلى 1490 ريال سعودي.

يصل سعر الخروف الأسترالي إلى 1200 ريال سعودي.

موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2024 في السعودية

أعلنت الحكومة السعودية عن موعد إجازة عيد الأضحى المبارك لعام 2024، حيث تبدأ الإجازة من يوم الثلاثاء الموافق يوم 11 يونيو، الموافق يوم 5 ذي الحجة، وقد أعلنت الحكومة السعودية أيضًا عن أن إجازة عيد الأضحى المبارك لعام 2024، ستكون 10 أيام للعاملين في قطاع الحكومي، 4 أيام للعاملين في القطاع الخاص.