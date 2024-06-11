هل ظهرت نتائج الطلاب عبر نور؟ وما خطوات الاستعلام؟ وزارة التعليم السعودية توضح

أجابت وزارة التعليم السعودية على تساؤل هل ظهرت نتائج الطلاب عبر نور؟ الرائج حاليا عبر المنصات الرسمية، حيث يترقب الطلاب لحظات اعتماد نتائج الفصل الدراسي الثالث وظهورها رسميا عبر المواقع الرسمية المعتمدة من الوزارة، وذلك بعد أن أنهى جميع الطلاب الاختبارات المقررة رسميا في تاريخ الرابع عشر من شهر ذي الحجة الهجري من عام 1445.

هل ظهرت نتائج الطلاب عبر نور؟

أجابت وزارة التعليم السعودية موضحة أنه حتى الآن لم يتم اعتماد النتيجة وظهورها بشكل رسمي للطلاب، وقامت بالافصاح عن خطوات الاستعلام عن النتيجة بشكل رسمي فور ظهورها والتي تتم كالتالي:

زيارة الموقع الرسمي لمنصة نور الإلكترونية الموجود على شبكة الإنترنت. النقر على خيار تسجيل الدخول عن طريق إدخال إسم المستخدم ورقم المرور في الخانات المخصصة. مراجعة بيانات الدخول بشكل صحيح.

النقر على إرسال رمز التحقق على الهاتف الجوال. إعادة كتابة كود التحقق في الخانة الخاصة به النقر على خيار تسجيل الدخول. سوف يتم تحويلك إلى واجهة المنصة الرئيسية وعليك النقر على خيار القائمة الرئيسية. إختيار نتائج الفصل الدراسي الثالث.

كتابة اسم الطالب ورقم الهوية. النقر على عرض النتائج.

منصة نور التعليمية

هي واحدة من المنصات الرسمية المعتمدة من وزارة التعليم السعودية والتي تم إطلاقها بهدف ضمان استمرار العملية التعليمية حتى في أسوأ الظروف، حيث تقدم المنصة خدمات للطالب والمعلم وولي الأمر ومن خلالها يمكن التواصل مع المعلم وتلقي الشروحات والدروس والاطلاع على تفاصيل الخطة الدراسية والزمنية والإجازات وتسجيل الحضور والغياب والتعرف على مستوى الطالب الدراسي.