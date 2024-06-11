هاتف سعره حنين وعلى قد فلوسك.. هاتف Realme C63 ينافس بشكل قوى آيفون في الأسواق العالمية

هاتف Realme C63 هو واحد من أحدث إصدارات ووشركة Realme التي تسعى دائما لتقديم هواتف ذكية تجمع بين الأداء القوي والسعر المناسب مع إطلاق هذا الهاتف تتطلع Realme إلى المنافسة بقوة في الأسواق العالمية وحتى منافسة أجهزة الآيفون بفضل مميزاته المتعددة ولكن ما هو سعر الهاتف وما هي المميزات المتوفرة به تابعونا لمعرفة التفاصيل.

مواصفات ومميزات هاتف Realme C63

يحتوى الهاتف على شاشة من نوع IPS LCD

كما يصل مقاس الشاشة 6.5 بوصة

دقة الشاشة FHD (2400 × 1080 بكسل)

يحتوى الهاتف على معدل التحديث 90 هرتز وذلك من أجل ضمان سلاسة العرض

الذاكرة العشوائية الخاصة ب التخزين للهاتف تصل إلى (RAM 6 جيجابايت / 8 جيجابايت

تصل سعه التخزين الداخلي 128 جيجابايت / 256 جيجابايت

إمكانية التوسيع يدعم بطاقة microSD حتى 1 تيرابايت

الكاميرا الخلفية الرئيسية الخاصة بالهاتف تصل دقتها إلى 64 ميجا بيكسل

الكاميرا الثانوية تصل دقتها إلى 8 ميجا بيكسل (زاوية عريضة)

الكاميرا الثالثة 2 ميجا بيكسل (ماكرو)

الكاميرا الأمامية للهاتف تصل دقتها إلى 16 ميجا بيكسل

تصل سعة البطارية للهاتف 5000 مللي أمبير

يقوم الهاتف بدعم الشحن السريع بقوة 30 واط

من المعروف أن الهاتف يعمل بنظام التشغيل أندرويد 13 مع واجهة Realme UI 4.0

سعر هاتف Realm C63

هناك العديد من التساؤلات حول سعر الهاتف داخل الأسواق والتى جاء على النحو الآتي: