هتشتروا هدوم العيد .. موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يونيو 2024 استعلم واعرف هتقبض كام

يبحث كافة المواطنين عن موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يونيو لعام 2024، حيث قد تساءل المستفيدين من المعاش عن إذا كان سيتم تبكير موعد الصرف، قبل قدوم العيد المبارك لعام 2024، ولكن لم تصدر وزارة التضامن الاجتماعي أي بيان حتى الآن، يفيد بأنه سيتم تبكير موعد الصرف، وإنما قد أعلنت عن أنه سيتم صرف المعاش في الميعاد المحدد لذلك، ولقد أعلن أيضًا عن وجود زيادة لشهر يونيو بنسبة 15% على مبلغ المعاش.

كيفية الإستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر يونيو 2024

يمكنك بكل سهولة الإستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر يونيو عام 2024، عن طريق أتباع بعض الخطوات، التي قد أعلنت عنها وزارة التضامن الاجتماعي، وهي:

قم أولًا بتسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص ب وزارة التضامن الاجتماعي

ثم قم بالضغط على أيقونة برنامج تكافل وكرامة.

وبعدها قم بإدخال إسمك رباعي، في المكان المخصص له.

ثم قم بتحديد الشهر الذي تريد الإستعلام عنه.

ثم قم بكتابة رقم الهاتف الخاص بك.

وبعدها قم بالضغط على أيقونة استعلام.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يونيو 2024

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يونيو لعام 2024، وعن أنه سيتم صرف المعاش في موعده المعتاد، والذي هو يوم 15 من كل شهر ميلادي، أي أنه سيكون يوم السبت، الموافق يوم 15 يونيو، أي أنه يمكن صرف المعاش قبل موعد عيد الأضحى المبارك لعام 2024.

أماكن صرف معاش تكافل وكرامة

هناك العديد من الأماكن التي يمكنك صرف معاش تكافل وكرامة منها، دون مواجهات أي مشكلة، وهذه الأماكن تكون كالتالي: يمكنك صرف المعاش من أي فرع من فروع بنك ناصر الاجتماعي، أو من ماكينات ATM، أو من الماكينات الخاصة بالهيئة القومية للبريد المصري.