شفايف كريز ومنتفخة .. الفيلر المنزلي هتحضريه بمكونات طبيعية وآمنة قبل العيد

شفايف منتفخة هذا هدف تريد كافة النساء الوصول إليه، من أجل إبراز جمالهن، أو إخفاء عيب خلقي لديهن، ولكن يخاف العديد من النساء الذهاب إلى مراكز التجميل، للقيام بالفيلر التجميلي، كما أنهم يخافون من الإبر، والفيلر التجميلي ما هو إلا عبارة عن ابر صغير توضع على الشفايف، ولذلك يبحث العديد من النساء عن طريقة عمل الفيلر المنزلي، بمكونات طبيعية سهلة، بدون ألم، وبدون صرف مبالغ ضخمة.

طريقة تحضير فيلر الخميرة الطبيعي

يتساءل العديد من النساء عن طريقة تحضير الفيلر المنزلي بمكونات طبيعية سهلة، ويمكنك تحضير فيلر الخميرة بكل سهولة، عن طريق وضع بعض المكونات الموجودة في كل منزل، وهي: الخميرة، ماء الورد، وماء دافئ، ودم الغزال المغربي، في إناء نظيف، ثم قم بتقليبهم جيدًا معًا، حتى يصبحوا خليط متجانس، ثم قم بأخذ هذا الخليط وضعه على الشفايف، مع فركه ببطء لمده بضعة دقائق، ويمكنك إستخدام هذا الخليط بشكل يومي.

طريقة تحضير فيلر القرفة الطبيعي

من أجل تحضير فيلر القرفة الطبيعي، يمكنك أتباع بعض الخطوات البسيطة، وهي: قم أولًا بوضع جميع المكونات، وهي: القرفة، وزيت جوز الهند، والعسل الأبيض، بمقادير متساوية في إناء، وبعدها قم بخلطهم جيدًا معًا، حتى يصبحوا خليط متجانس، وبعد أن تمتزج المكونات مع بعضها، يمكنك وضع هذا الخليط على الشفايف لمدة من 5 إلى 10 دقائق، ثم قم بغسله بالماء الفاتر، ويمكنك استخدام هذا الخليط مرة كل يوم، من أجل الحصول على شفايف منتفخة ومتوردة.

طريقة تحضير فيلر زيت النعناع الطبيعي

حتى تحضر فيلر زيت النعناع الطبيعي، يجب عليك تحضير بعض المكونات بمقادير متساوية، وهي: زيت النعناع، عسل أبيض طبيعي، زيت الزيتون، دم الغزال أو أي مورد طبيعي، ضع هذه المكونات في إناء، وقم بتقليبهم جيدًا، حتى يصبح لديك خليط متجانس، قم بأخذ هذا الخليط، وضعه على شفتيك مع الفرك ببطء لمدة نص ساعة، ثم قم بغسل الشفايف بالماء، وتكرر هذه الوصفة مرة كل 15 يوم.