“استعلم عن نتيجتك من هنا” نتائج الثالث متوسط 2024 دور أول عبر موقع وزارة التربية العراقية epedu.gov.iq وموقع نتائجنا بالاسم

أوضحت وزارة التربية العراقية أخر الأخبار التي تتعلق بنتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024، والتي تشتعل بها محركات البحث في جميع المحافظات العراقية، حيث من المقرر أن تعلن النتيجة خلال الأيام القليلة المقبلة، فجميع الطلاب يتأملون ظهور النتيجة قبل عيد الأضحى للاستمتاع بالأجازة والفرحة والسرور يغمر الجميع، وسوف نتعرف معاً متابعينا الكرام عن تفاصيل النتائج ومتى موعد ظهورها.

نتائج الثالث متوسط 2024

أكدت وزارة التربية العراقية أن نتائج الصف الثالث بالعراق ستظهر بعد الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة، والتي أوشكت على الانتهاء منها قريباً جداً وستعلن النتيجة بشكل مركزي وإلكتروني، وهذا حتى يكون من السهل على الطلاب استخراج النتائج دون تعب أو مجهود، ومن المقرر أن تعلن النتيجة عبر موقع الوزارة وعبر موقع نتائجنا.

وفي نفس السياق أكد مسئول في الوزارة أن الطلاب الذي يحصلون على درجة 45 في أي مادة من المواد التي أدى الطلاب امتحاناتها سيحصلون على 50 درجة، وهذا الامر طمأن أولياء الأمور والطلاب بشأن النتيجة، وهذا الأمر يؤكد أن أعمال التصحيح تتم بشفافية ونزاهة ولن يكون هناك أي ظلم يقع على الطلاب.

طريقة استخراج نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024

أعزائي طلاب الصف الثالث متوسط بالعراق يمكنكم استخراج النتيجة وقت ظهورها بكل سهولة من خلال موقع وزارة التربية العراقية وموقع نتائجنا، وتتمثل خطوات الاستعلام كالتالي: