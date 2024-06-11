كيف أسجل في ريف وما هو موعد الصرف؟ مسؤول وزارة البيئة والمياه والزراعة يجيب

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة شروط دعم ريف والتي من خلالها يتم صرف الدعم للفئات المستحقة من أبناء المملكة العربية السعودية، فقد أعلنت الوزارة سابقا عن طرح ذلك الدعم ليشمل فئات المزارعين وصغار المنتجين والعديد من المجالات الأخرى بهدف الارتقاء بالمستوى الإنتاجي وزيادة الدخل، ويتمثل الدعم في الدعم المادي والمعنوي من خلال تقديم نصائح وإرشادات هامة لزيادة الإنتاجية.

شروط دعم ريف

شاركت وزارة البيئة والمياه والزراعة أبرز شروط التسجيل في دعم ريف، حتى يكون المتقدم على علم ودراية بها، وتلك الشروط تتمثل في:

الحصول على الجنسية السعودية.

الاقامة داخل المملكة العربية السعودية.

تجاوز سن الواحد والعشرين عام.

التفرغ التام للعمل في المجال الزراعي وأن لا يكون هناك أي وظائف حكومية أو خاصة أو أن يكون المتقدم ملتحق بالدراسة.

التعهد بالعمل الجاد وفي حالة العجز أو كبر السن يتم إخطار الوزارة.

الاستجابة لكافة النصائح والتعليمات والعمل على تطبيقها.

يشترط الموافقة على جميع الشروط الصحية والفنية التي تضعها وزارة البيئة والمياه والزراعة.

لابد من وجود سابقة عمل للمتقدم في مجال الزراعة وتربية المواشي والدواجن ورعاية الأغنام أو تصنيع المنتجات اليدوية أو الاهتمام بالعسل ورعاية النحل أو الاهتمام بالاسماك والتأسيس لمزارع سمكية.

متى يصرف الدعم من برنامج ريف ؟

يصرف دعم برنامج ريف في فترة محددة وثابتة شهريا، حيث يبدأ الصرف مع بدء أول أيام الشهر الميلادي، ويستمر الصرف حتى اليوم العاشر في الشهر ذاته وهو الموعد الأخير لإيداع الدعم، وفيما يخص ايداع دفعه يونيو فأنه بالفعل قد تم إيداع الدفعة الأخيرة صباح اليوم الاثنين الموافق العاشر من شهر يونيو 2024.