“راتبك هينزل امتى”.. موعد صرف الرواتب للموظفين 2024 وزارة المالية الأردنية

ببحث الكثير من المواطنين وخاصة الموظفين داخل أراضي المملكة الأردنية الهاشمية عن موعد الخاص بنزول رواتب الموظفين لشهر يونيو 2024، وذلك قبيل حلول عيد الاضحى المبارك وأيضا مع انتشار الكثير من الشائعات عبر مواقع التواصل المختلفة عن أن الحكومة الأردنية قد قامت بزيادة رواتب الموظفين، ونوضح في التقرير التالي التفاصيل الخاصة برواتب الموظفين في الأردن.

موعد صرف الرواتب في الأردن

قامت الحكومة الأردنية بنفي الشائعات و الأقاويل التي تم ترديدها مؤخرا عبر مواقع التواصل المختلفة حول زيادة رواتب الموظفين داخل أراضي المملكة الأردنية الهاشمية مؤكدة أنه لا صحة لتلك الشائعات، وأنه في حال وجود أي زيادة تكون من خلال الجهات الرسمية فقط، وأنه لا وجود لأي زيادة في الوقت الحالي كما أكدت الحكومة ممثلة في وزارة المالية الاردنية عن موعد الصرف الرواتب في الأردن في اليوم المقرر له مسبقا وهو يوم 25 من كل شهر ميلادي، أي أن الرواتب سوف يكون نزولها في الميعاد الطبيعي وهو يوم 25 يونيو 2024 و حتى نهاية الشهر مما يعني أن الرواتب سوف يتم صرفها بعد اجازة عيد الأضحى المبارك وليس قبل ذلك.

خطوات الاستعلام عن رواتب الموظفين في الأردن

حتى يتمكن المواطن الأردني من الاستعلام عن قيمة الراتب الخاص به قامت وزارة المالية العراقية بالإعلان عن رابط خاص حتى يتمكن المواطن من معرفة قيمة الراتب الخاص به بطريقة سهلة دون الذهاب إلى أي جهة حكومية وعن طريق بعض الخطوات وهي كالتالي: