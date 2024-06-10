شفرات جاتا سان أندرياس الجديدة 2024 GTA San Andreas للمحترفين للموبايل والكمبيوتر

تعتبر لعبة جراند ثيفت أوتو سان أندرياس واحدة من أشهر ألعاب الفيديو في تاريخ صناعة الألعاب فإذا كنت محترف تجد أن لعبة جاتا سان اندرياس من الألعاب التي سوف تمنحك مميزات خرافية كما أنها تتميز بعالمها الواسع والمليء بالإثارة والتحديات، ومن بين أبرز الميزات التي تجعل هذه اللعبة ممتعة ومثيرة هي استخدام الشفرات أو الأكواد التي تمكن اللاعبين من الاستمتاع بتجربة لا مثيل لها، فيما يلي قائمة بأهم شفرات السيارات والطائرات وغيرها في لعبة جراند ثيفت أوتو سان أندرياس على الكمبيوتر والموبايل.
شفرات جاتا سان اندرياس
ها هي قائمة شفرات جاتا سان أندرياس للسيارات، الطائرات، الجيتات، حزمة الجيت، والمزيد:
- إنشاء كاديلاك: RZHSUEW
- إنشاء دراجة رباعية: FOURWHEELFUN
- إنشاء الراينو: AIWPRTON
- إنشاء طائرة استعراض: FLYINGTOSTUNT
- إنشاء سيارة سباق: VPJTQWV
- إنشاء بلودرينج بانجر: CQZIJMB
- إنشاء جتباك: ROCKETMAN
- إنشاء شاحنة القمامة: TRUEGRIME
- إنشاء ليموزين: CELEBRITYSTATUS
- إنشاء السفينة الهوائية: KGGGDKP
- إنشاء هايدرا: JUMPJET
- إنشاء روميرو: WHERESTHEFUNERAL
- إنشاء رانشر: JQNTDMH
- إنشاء شاحنة الوقود: AMOMHRER
- إنشاء مونستر رايد: MONSTERMASH
- إنشاء دوزر: ITSALLBULL
- إنشاء سيارة سباق: VROCKPOKEY
- إنشاء هنتر: OHDUDE
- إنشاء فورتكس هوفركرافت: KGGGDKP
- انفجار السيارات: CPKTNWT
- تفعيل النيترو للسيارات: SPEEDFREAK
- تحويل السيارات إلى طائرات: CHITTYCHITTYBANGBANG
- الطيران عند الاصطدام: BUBBLECARS
- تحويل سيارات الأجرة إلى نيترو: VKYPQCF
- الطيران عند الاصطدام: FLYINGFISH
- زيادة سرعة السيارة: LPNQMAS
- القيادة على الماء: GKPNMQ
- التحكم السيارة المجنونة: STICKLIKEGLUE
- سيارات غير مرئية: WHEELSONLYPLEASE
- جميع السيارات وردية: LLQPFBN
- جميع السيارات سوداء: IOWDLAC
- جميع السيارات رياضية: EVERYONEISRICH
- جميع السيارات سيارات قديمة: EVERYONEISPOOR
هذه كانت قائمة شفرات لعبة جراند ثيفت أوتو: سان أندرياس التي تضم العديد من الأكواد السرية التي تجعل تجربة اللعبة أكثر إثارة وتسلية، سواء كنت ترغب في استدعاء سيارات فارهة أو تحويل السيارات إلى طائرات، فإن هذه الشفرات ستضيف لمسة من المتعة والإثارة إلى رحلتك في عالم سان أندرياس، استمتع باللعبة واستخدم الشفرات بحكمة!