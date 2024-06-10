شفرات جاتا سان أندرياس الجديدة 2024 GTA San Andreas للمحترفين للموبايل والكمبيوتر

تعتبر لعبة جراند ثيفت أوتو سان أندرياس واحدة من أشهر ألعاب الفيديو في تاريخ صناعة الألعاب فإذا كنت محترف تجد أن لعبة جاتا سان اندرياس من الألعاب التي سوف تمنحك مميزات خرافية كما أنها تتميز بعالمها الواسع والمليء بالإثارة والتحديات، ومن بين أبرز الميزات التي تجعل هذه اللعبة ممتعة ومثيرة هي استخدام الشفرات أو الأكواد التي تمكن اللاعبين من الاستمتاع بتجربة لا مثيل لها، فيما يلي قائمة بأهم شفرات السيارات والطائرات وغيرها في لعبة جراند ثيفت أوتو سان أندرياس على الكمبيوتر والموبايل.

شفرات جاتا سان اندرياس

ها هي قائمة شفرات جاتا سان أندرياس للسيارات، الطائرات، الجيتات، حزمة الجيت، والمزيد:

إنشاء كاديلاك: RZHSUEW

إنشاء دراجة رباعية: FOURWHEELFUN

إنشاء الراينو: AIWPRTON

إنشاء طائرة استعراض: FLYINGTOSTUNT

إنشاء سيارة سباق: VPJTQWV

إنشاء بلودرينج بانجر: CQZIJMB

إنشاء جتباك: ROCKETMAN

إنشاء شاحنة القمامة: TRUEGRIME

إنشاء ليموزين: CELEBRITYSTATUS

إنشاء السفينة الهوائية: KGGGDKP

إنشاء هايدرا: JUMPJET

إنشاء روميرو: WHERESTHEFUNERAL

إنشاء رانشر: JQNTDMH

إنشاء شاحنة الوقود: AMOMHRER

إنشاء مونستر رايد: MONSTERMASH

إنشاء دوزر: ITSALLBULL

إنشاء سيارة سباق: VROCKPOKEY

إنشاء هنتر: OHDUDE

إنشاء فورتكس هوفركرافت: KGGGDKP

انفجار السيارات: CPKTNWT

تفعيل النيترو للسيارات: SPEEDFREAK

تحويل السيارات إلى طائرات: CHITTYCHITTYBANGBANG

الطيران عند الاصطدام: BUBBLECARS

تحويل سيارات الأجرة إلى نيترو: VKYPQCF

الطيران عند الاصطدام: FLYINGFISH

زيادة سرعة السيارة: LPNQMAS

القيادة على الماء: GKPNMQ

التحكم السيارة المجنونة: STICKLIKEGLUE

سيارات غير مرئية: WHEELSONLYPLEASE

جميع السيارات وردية: LLQPFBN

جميع السيارات سوداء: IOWDLAC

جميع السيارات رياضية: EVERYONEISRICH

جميع السيارات سيارات قديمة: EVERYONEISPOOR

هذه كانت قائمة شفرات لعبة جراند ثيفت أوتو: سان أندرياس التي تضم العديد من الأكواد السرية التي تجعل تجربة اللعبة أكثر إثارة وتسلية، سواء كنت ترغب في استدعاء سيارات فارهة أو تحويل السيارات إلى طائرات، فإن هذه الشفرات ستضيف لمسة من المتعة والإثارة إلى رحلتك في عالم سان أندرياس، استمتع باللعبة واستخدم الشفرات بحكمة!