ماسكات طبيعية مبهرة في تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد قبل العيد

تستطيع النساء تحضير ماسكات طبيعية رائعة من المنزل تساعد على تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد قبل العيد، وبمكونات طبيعية نجدها متوفرة في المطبخ بدلاً من شراء المستحضرات التجميلية التي تدمر خلايا البشرة وتسبب تصبغات الجلد على مدي الاستخدام، حيث تعمل الماسكات الطبيعية على تبييض الوجه بشكل مبهر وتزيل تجاعيد السنين مهما كان عمرك، وهي رائعة في توحيد لون البشرة والقضاء على البثور والحبوب وتجعل الوجه صافي ونضر، وسوف نتعرف من خلال موقع البديل الإخباري، على طريقة عمل ماسكات طبيعية لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد بخطوات سهلة وسريعة بالمنزل.

ماسك النشا والخيار الرهيب في تبييض الوجه

سوف نتعرف على طريقة تحضير الماسك في المنزل بأقل التكاليف وهي كالتالي: –

نقوم ببشر نصف حبة من الخيار ونضيف عليها ملعقة صغيرة من النشا وقليل من عصير الليمون، ثم نقلبهم مع بعض جيدًا.

نغسل الوجه ونجففه جيدًا من الماء، ثم نقوم بتوزيع الخليط عليه بالتساوي ونتركه لمدة ساعة حتى يجف.

نقوم بتدليك الوجه بحركة دائرية لمدة عشر دقائق، ثم نشطفه بالماء البارد.

يفضل استخدام الماسك مرة يوميًا قبل النوم حتى نحصل على أفضل النتائج.

ماسك النشا والكركم لتفتيح البشرة

سوف نتعرف على طريقة عمل ماسك النشا والكركم السحري في تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد بخطوات سهلة بالمنزل وهي كما يلي: –

نقوم بخلط ملعقة كبيرة من النشا مع ملعقة كبيرة من الكركم، ثم نقلبهم جيدًا. نقوم بإضافة ملعقة كبيرة من ماء الورد، ونقلب المزيج حتى نحصل على خليط ثقيل القوام. نوزع الماسك على الوجه برفق ونتركه لمدة ربع ساعة حتى يجف. نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر وسوف نلاحظ الفرق. يجب علينا استخدام الماسك ثلاث مرات في الأسبوع حتى نجعل البشرة أكثر نضارة وحيوية.

ماسك النشا وماء الورد لإزالة التجاعيد

نحضر طبق ونضع به ملعقتين من ماء الورد، ثم نضيف عليهم ملعقة كبيرة من النشا، مع ملعقة كبيرة من الزبادي ونخلطهم مع بعض جيدًا حتى نحصل على خليط متجانس، ثم نقوم بتنظيف البشرة جيدًا بالماء الفاتر حتى تتفتح المسام المغلقة، ثم نقوم بتوزيع الماسك على الوجه برفق ونتركه لمدة ساعة حتى يجف تمامًا، بعد ذلك نقوم بغسل الوجه بالماء البارد وسوف نلاحظ الفرق وأن البشرة أصبحت بيضاء وخالية من التجاعيد.