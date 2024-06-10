تأشيرة مجانية من الكويت برواتب مُجزية لكل من هذه المهن .. اعرف التفاصيل

تحرص دائمًا على الحكومة الكويتية على توفير كافة السبل التي تخص المنح المجانية كما تقدم الحكومة الكويتية الكثير من الفرص المهنية مغرية ومنحًا تعليمية للمواطنين من دولة الإمارات والسعودية، مع توفير رواتب وحوافز مجزية، وذلك بهدف تعزيز التعاون والتبادل الثقافي والتعليمي بين الدول الشقيقة ومن خلال تلك المقال نوفر إليكم المنح المقدمة من دولة الكويت.

المنح والتأشيرات المجانية من دولة الكويت

كما تتضمن الفرص التي تقدمها الحكومة الكويتية:

المنح والتأشيرات المجانية للمتخصصين والعمال الماهرين في مختلف المجالات.

الرواتب والحوافز المجزية لضمان جاذبية العمل في الكويت وتحفيز الموظفين على الأداء المتميز.

كما توفر الحكومة الكويتية فرص تعليمية للطلاب السعوديين والإماراتيين، تشمل:

المنح الدراسية: لحملة الثانوية العامة والشهادات المعادلة، لمتابعة الدراسات العليا في مختلف التخصصات.

المساعدات المالية الشهرية: للطلاب المقبولين في الجامعات والمؤسسات التعليمية في الكويت.

التخصصات التي توفرها منح الكويت 2024

أعلنت الحكومة الكويتية عن قائمة التخصصات التي تشملها المنح التعليمية للعام الجاري 2024، والتي تقدمها الهيئة العامة للتعليم التطبيقي، فيما يلي أبرز هذه التخصصات:

كلية الدراسات التكنولوجية

كلية العلوم الصحية

كلية التمريض

كلية الدراسات التجارية

تشمل تخصصات: التأمين، البنوك، القانون، الإدارة، الحاسب الآلي، المحاسبة، إدارة المواد.

كلية التربية والتي تشمل تخصصات: اللغة الإنجليزية، التصميم الداخلي، التربية الفنية، التربية الإسلامية، التربية البدنية والرياضية، اللغة العربية، التربية الخاصة، تكنولوجيا التعليم، التربية الموسيقية، علوم المكتبات، والموسيقى.

هذه التخصصات تهدف إلى تزويد الطلاب بالمهارات والمعرفة اللازمة لمواجهة تحديات المستقبل والمساهمة في تطوير المجتمع الكويتي.

هل يتم قبول الطلاب الوافدين في جامعة الكويت

نعم، تستقبل جامعة الكويت طلابها الوافدين شريطة استيفاء جميع الشروط والمتطلبات المطلوبة للقبول في الجامعة.