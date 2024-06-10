طريقة عمل مبثوث العيد الدائب بطعم ورائحة زمان أحلى من الجاهز

تستطيع ربات البيوت تحضير مبثوث العيد بطريقة بسيطة ومكونات اقتصادية متوفرة بالمنزل حتى يفرحون أولادهم في العيد، وهو من المخبوزات الناعمة سريعة التحضير ولا تستغرق وقت طويل في إعدادها، وكثير من الناس يفضلون تناول هذا النوع من المخبوزات أيام العيد وتقديمه للضيوف مع المشروبات الساخنة، وسوف نتعرف من خلال موقع البديل الإخباري، على طريقة عمل مبثوث العيد الدائب بطعم ورائحة زمان بخطوات سهلة وسريعة بالمنزل.

مكونات عمل مبثوث العيد

يحتوي المبثوث على مكونات بسيطة سوف نتعرف عليها وهي كما يلي: –

كيلو من الدقيق.

كوب من السمنة.

كوب من السكر البودرة.

نصف كوب من الزيت.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ملعقة كبيرة من السمسم.

مقدار ملعقة صغيرة من المحلب المطحون.

ملعقة صغيرة من الحبهان المطحون.

نصف كوب من الحليب السائل.

رشة ملح.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة عمل مبثوث العيد الدائب بطعم لذيذ وخطوات بسيطة وهي كالتالي: –

نحضر وعاء ونضع به الدقيق، ثم نضيف عليه جميع المكونات الجافة ونقلبهم مع بعض جيدًا. نقوم بإحضار المضرب الكهربائي، ثم نضع به السمنة والزيت والسكر ونخفقهم جيدًا حتى نحصل على خليط كريمي. نضيف الخليط السائل على خليط المكونات الجافة، ثم نقلبهم مع بعض جيدًا. نقوم بإضافة الحليب بالتدريج ونعجن بواسطة اليد حتى تتشكل لدينا عجينة ناعمة وطرية سهلة التشكيل.

طريقة تشكيل مبثوث العيد

نقوم بتشكيل الخليط الي كرات صغيرة الحجم، ثم نقوم بإحضار قالب التشكيل المخصص لعمل المبثوث، ونقوم بوضع كرات العجين به ونضغط عليها بواسطة اليد حتى تأخذ الشكل المناسب، ثم نخرج قطع المبثوث ونرصها على صينية كبيرة وندخلها الفرن على درجة حرارة ١٨٠ مئوية حتى تصبح ذهبية اللون، ثم نقوم بإخراج الصينية من الفرن ونترك المبثوث حتى يبرد تمامًا، ثم نقوم بتزيين القطع بالسكر البودرة ونقدمه بألف صحة وهنا.