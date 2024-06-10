لذوي الإعاقة .. الإستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2024 هتاخد وظيفة حكومية أو شقة أو عربية

كارت الخدمات المتكاملة، هو كارت قد وفرته وزارة التضامن الاجتماعي في مصر، من أجل المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث يُمكن هذا الكارت المواطنين المستفيدين منه من القيام بالعديد من التعاملات المالية اليومية بشكل أسهل، وأيضًا يُمكن الحاصلين عليه من الحصول على رعاية صحية مجانية، ودعم مادي، والمعاشات، ووظائف، ويوفر كارت الخدمات المتكاملة العديد من المزايا التي تجعل كافة المواطنين يبحثون عن طريقة الإستعلام عنه، وشروط الحصول عليه.

الإستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2024

تعمل الدولة المصرية جاهدة على توفير الراحة لمواطنيها من ذوي الاحتياجات الخاصة، ولذلك وفرت طريقة الإستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بشكل إلكتروني، عن طريق:

في البداية قم بتسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص ب وزارة التضامن الاجتماعي

ويمكنك اختيار طريقة التسجيل، حيث يمكنك التسجيل عن طريق: الرقم القومي، أو الإسم.

ثم قم بالضغط على أيقونة استعلام.

وبعدها ستظهر صفحة تحتوي على هل تم قبول الطلب، أو لا.

المستندات المطلوبة للتسجيل في كارت الخدمات المتكاملة 2024

يمتلك هذا الكارت العديد من المميزات، مثل أنه يمكن المستفيدين منه من الحصول على التعيينات الحكومية بنسبة 5%، كما يعفيهم من الضرائب، ولهذا قد وفرت وزارة التضامن الاجتماعي بعض المستندات البسيطة، التي تمكنك من التسجيل في كارت الخدمات المتكاملة لعام 2024، وهي: صورة من البطاقة الشخصية، والبطاقة الشخصية الأصلية، شهادة تثبت الإعاقة التي يعاني منها المتقدم، وفي حال كان للمتقدم أبناء يجب تقديم شهادات ميلادهم، يجب أثناء التقديم حضور الشخص الوصي على المتقدم.

شروط الحصول على كارت الخدمات المتكاملة 2024

من أجل الحصول على كارت الخدمات المتكاملة لعام 2024، هناك شروط بسيطة متوافرة لدى المستحقين بالفعل، وهذه الشروط تتمثل في التالي: