بالأسم ورقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا 2024

بعد الانتهاء من امتحانات الشهادة الاعدادية في محافظة قنا يترقب العديد من الطلاب وأولياء الأمور الإعلان عن موعد ظهور النتيجة وكان ذلك بعد الإعلان عن ظهور النتائج في عدة محافظات أخرى ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي في محافظة قنا في الساعات القليلة القادمة وهذا سيكون عقب الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات بشكل مباشر وفي هذا السياق سيتم تسليط الضوء حول نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة قنا.

كيف يتم الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا

من المقرر أن يتم الإعلان بشكل رسمي عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي في محافظة قنا خلال الساعات القادمة وفي هذا السياق نقدم لكم الخطوات المتبعة من أجل الحصول على النتيجة عقب الإعلان عنها وهذه الخطوات تشتمل على التالي:

أولًا يتم الدخول إلى البوابة الإلكترونية الخاصة بمحافظة قنا أو عن طريق موقع نتيجة نت

ثانيًا يتم تحديد نتائج صفوف النقل.

ثالثًا يتم اختيار نتيجة الفصل الدراسي الثاني 2024.

رابعًا يتم الضغط على نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024.

خامسًا يتم إدراج اسم الطالب ورقم الجلوس.

سادسًا يتم اختيار محافظة قنا عبر القائمة الموجودة على الشاشة.

سابعًا يتم الضغط على عرض النتيجة حتى يتم الحصول على نتيجة الطالب.

كيفية توزيع درجات مواد الصف الثالث الاعدادي 2024

نستعرض معكم من خلال السطور التالية كيفية توزيع درجات نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالشكل التالي:

توزيع درجات مادة اللغة العربية هو 80 درجة.

توزيع مادة اللغة الإنجليزية 60 درجة.

أما توزيع مادة الدراسات الاجتماعية من 40 درجة.

بينما توزيع مادة الرياضيات 60 درجة.

توزيع مادة العلوم 40 درجة.

وبذلك يكون المجموع الكلي هو 280 درجة.

– يجب الإشارة إلى أنه تم الإعلان عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي في محافظة الغربية وقد وصلت نسبة نجاح الطلاب إلى 83.7% في كافة الإدارات التعليمية كما يجب التنويه إلى أنه يتوفر إمكانية الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي في محافظة قنا من خلال الاسم ورقم الجلوس وهذا عن طريق الدخول إلى موقع نتيجة نت.