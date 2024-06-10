نتائج الثالث متوسط في العراق results.mlazemna.com عبر ملفات pdf بالرقم الامتحاني

nour تاريخ النشر تصنيف أخبار التعليم
نتائج الثالث متوسط في العراق results.mlazemna.com عبر ملفات pdf بالرقم الامتحاني
نتائج الثالث متوسط في العراق

بعد انتهاء اختبارات الصف الثالث متوسط وبالتزامن مع اقتراب الإعلان عن نتائج الثالث متوسط للدور الأول لعام 2024، يرغب العديد من الطلاب وأولياء الأمور في معرفة الخطوات اللازمة للحصول على النتائج عبر الإنترنت، ومن خلال موقعنا وعبر تلك التقرير فيما يلي دليل مبسط للاستعلام عن النتائج من خلال موقع “نتائجنا” أو الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية، وإليكم الروابط الرسمية والخطوات الصحيحة للاستعلام

استعلام نتائج الثالث متوسط في العراق

يجب في البداية البدء بزيارة أحد الموقعين التاليين:

  • أولا استعلام نتيجة ثالث متوسط في العراق عبر موقع “نتائجنا”: يمكن الوصول إليه عبر الرابط https://results.mlazemna.com/.
  • موقع وزارة التربية والتعليم العراقية: يمكنك العثور عليه بسهولة عبر محرك البحث أو الدخول مباشرة إلى الموقع الرسمي للوزارة.

خطوات استعلام نتيجة الثالث متوسط بالعراق

  • وبمجرد الدخول إلى الموقع، ابحث عن القسم المخصص لنتائج الامتحانات واختر نتائج الصف الثالث المتوسط للدور الأول.
  • بعد ذلك قم بتحديد المحافظة التي ينتمي إليها الطالب. يتم الإعلان عن النتائج بشكل منفصل لكل محافظة، لذا تأكد من اختيار المحافظة الصحيحة.
  • قم بإدخال بيانات الطالب المطلوبة، الاسم والرقم الامتحاني
  • قم بالضغط على زر الاستعلام أو البحث لتظهر لك النتائج مباشرة على الشاشة.
  • ومن أجل ضمان سهولة وسرعة الوصول إلى نتائج الامتحانات، توفر وزارة التربية والتعليم العراقية منصتين رئيسيتين:

موقع نتائجنا لاستعلام نتائج الثالث متوسط في العراق

وهذا الموقع يقدم خدمة سريعة وسهلة للطلاب وأولياء الأمور للاستعلام عن النتائج، كما يتميز بسهولة الاستخدام والتحديث المستمر بالمعلومات، ويمكنك متابعتنا بشكل مستمر من أجل الوصول إلى النتائج عقب اعتمادها رسميًا وسوف نوفر إليكم التفاصيل لحظة بلحظة انتظرونا.

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