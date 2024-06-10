“فرحة للعيال كلها في العيد!” أقوى أفلام الكرتون على تردد قناة بطوط كيدز الجديد 2024 على مختلف الأقمار الصناعية

نالت قناة بطوط كيدز إعجاب الكثير من المشاهدين من الأطفال وحتى العائلات وجدير بالذكر أن القناة أصبحت الوجهة المفضلة للكثيرين من وذلك لأنها توفر محتوى ممتع ومفيد فضلًا عن كونها تركز أهدافها على الابتعاد عن المحتوى العنيف، لذلك نجد أن الإقبال قد ارتفع بشكل كبير على التردد لتنزيله على مختلف الأقمار الصناعية.

تردد قناة بطوط كيدز الجديد 2024

تم توضيح التردد المخصص للقناة ومن ثم يمكن للآباء والأمهات تنزيل البيانات بسهولة على جميع الأقمار الصناعية ويأتي التردد على النحو التالي:

تردد قناة بطوط كيدز على نايل سات

يمكن تنزيل القناة من خلال إضافة البيانات التالية:

التردد: 11494.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد بطوط كيدز على عرب سات

يتم تنزيل القناة من خلال إدراج إحداثيات التردد التالية:

التردد: 11594.

الاستقطاب: رأسي.

الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: ⅚.

تنزيل تردد قناة بطوط كيدز الجديد 2024

ترجع تسمية القناة بهذا الاسم لاهتمامها بعرض الكرتون الشهير بطوط، هذا ويتم عرض المحتوى الكرتوني مجانًا وبدون انقطاع طوال اليوم، لذلك يمكن للآباء والأمهات تنزيل القناة من خلال كتابة بيانات التردد واتباع الخطوات الآتية: