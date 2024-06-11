mlazemna.com… نتائج الثالث المتوسط الدور الاول 2024 عبر موقع نتائجنا

نتائج الثالث المتوسط الدور الاول 2024، بعد الانتهاء من عمليات التصحيح وجمع الدرجات ينتظر الطلاب والطالبات في العراق بفارغ الصبر إعلان نتائج الثالث المتوسط الدور الاول 2024، يهدف هذا الإجراء الدقيق إلى ضمان حصول الطلاب على نتائجهم في الوقت المحدد بغض النظر عن ارتفاعها أو انخفاضها، ومن المتوقع أن تصدر النتائج عبر الصفحة الرسمية للتربية العراقية على الإنترنت.

من خلال زيارة صفحة النتائج على الموقع الإلكتروني للوزارة يمكن للطلاب الاطلاع بسهولة على درجاتهم دون الحاجة إلى الذهاب إلى المدرسة، ويمكن الوصول إلى النتائج بدون الحاجة إلى إدخال رقم الامتحان، مما يوفر الوقت والجهد للطلاب وأولياء الأمور على حد سواء.

نتائج الثالث المتوسط الدور الاول 2024

عندما تصبح نتائج الدور الأول امتحان الثالث المتوسط 2024 متاحة يمكن للطلاب الاطلاع عليها بسهولة ويسر من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة صفحة نتائجنا. انتقل إلى قسم الخدمات الإلكترونية المخصص لنتائج الطلاب. اختر نتائج الطلاب بالنقر عليها. اختر نتائج الجولة الأولى من القائمة المتاحة. حدد اسم المحافظة التي ينتمي إليها الطالب. أدخل جميع بيانات الطالب المطلوبة مثل الاسم والرقم الامتحاني. انقر على زر عرض النتيجة لعرض النتيجة على الفور.

نتائج الثالث متوسط 2024

من المتوقع أن تصدر نتائج الجولة الأولى للصف الثالث المتوسط 2024 في جميع المحافظات بحلول نهاية يونيو، حيث سيتمكن الطلاب بعد ذلك من الاطلاع على درجاتهم الإلكترونية لكل مادة، وكانت وزارة التربية العراقية قد أعلنت بعد انتهاء الاختبارات بأن النتائج ستُعلن بشكل مركزي لكل محافظة بعد اكتمال الإجراءات التصحيحية اللازمة.

لفتت الوزارة الانتباه إلى أن امتحان الثالث المتوسط لعام 2024 اختتم دون ورود أي شكاوى حول صعوبة الأسئلة أو عدم ملاءمتها للمنهاج الدراسي وسيتم نشر النتائج على المواقع الرسمية فور انتهاء العملية التصحيحية ليتسنى للطلاب الحصول على بيان بالدرجات.