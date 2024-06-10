“استعلم عن نتيجتك بسهولة” خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024 لعموم محافظات العراق ن موقع epedu.gov.iq

تعتبر نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024 من أكثر المواضيع التي تتداول عبر محركات البحث بكثرة في الفترة الحالية، حيث يترقب قطاع كبير من الطلاب وأولياء الأمور في العراق النتائج المهمة جداً والتي تشغل أراء الجميع، ونظراً لأهمية النتائج تعمل وزارة التربية حالياً بكامل طاقتها لرفع النتائج عبر موقعها الإلكتروني في أقرب وقت ممكن، كما نوهت الوزارة على جميع لجان الكنترول بالقيام بأعمال التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة بدقة عالية وشفافية متناهية ليحصل كل طالب على حقه من الدرجات، وسوف نتابع معكم متابعينا الكرام أخر الأخبار الخاصة بالنتائج.

خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024

يمكن لكل الطلاب وأولياء الامور الأعزاء الاستعلام عن نتائج الصف الثالث متوسط بخطوات بسيطة جداً سهلة، وهذا من خلال موقع وزارة التربية العراقية التي أعلنت ظهور النتائج من خلاله، وإليكم خطوات الاستعلام وهي:

الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية.

تحديد خانة “الخدمات الإلكترونية”.

اختيار قسم “نتائج الطلاب”.

تحديد نتائج الصف الثالث متوسط الدور الاول.

يقوم الطالب بتحديد المحافظة التابع لها.

إدخال الرقم الامتحاني واسم الطالب.

الضغط على عرض النتيجة.

موعد ظهور نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024

أوضحت وزارة التربية العراقية أن نتائج الثالث المتوسط ستعلن قريباً جداً قبل عيد الأضحى المبارك، وهذا بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة، والتي مازالت قائمة حتى تلك اللحظة في كافة محافظات العراق، وأكدت الوزارة أن النتائج ستعلن بشكل مركزي وإلكتروني، وهذا سيسهل على الطلاب استخراج النتائج بكل سهولة من البيت دون الحاجة للتواجد في الازدحام بالمدارس، كما ستعلن النتيجة عبر موقعها الرسمي وعبر موقع نتائجنا التابع للوزارة.