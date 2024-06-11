هام جداً: خطوات ضرورية يجب على أصحاب العدادات القديمة اتباعها!

أكدت وزارة الطاقة والكهرباء المصرية على أصحاب العدادات القديمة على ضرورة اليقظة والبدء في التحرك السريع خلال وقوع أية طوارئ تصيب العداد بعطل مفاجئ وقد شددت على ضرورة التوجه مباشرة إلى الجهات المختصة للتخلص من هذه الأعطال على الفور، وذلك تجنبًا للمساءلة القانونية وأيضًا حرصًا على سلامة المواطن من أي ضرر قد يقع عليه نتيجة أعطال العدادات.

ماذا يجب على أصحاب العدادات القديمة فعله؟

حثت الوزارة على ضرورة اليقظة جراء وقوع الطوارئ للعدادات والهدف من ذلك هو رفع درجة الوعي لدى المواطن والتأكيد على أهمية الإبلاغ عن أي مشكلة وسرعة إصلاحها، وذلك للتخلص من أية مسؤولية قد تقع على عاتقه نتيجة إهمال الأمر:

وجدير بالذكر أن مستخدمي العدادات القديمة يواجهون مجموعة من المشكلات التي قد تؤثر على دقة قراءة الاستهلاك وبالتالي يكون من الصعب تحديد قيمة الاستهلاك الفعلي.

مما يترتب عليه دفع فواتير الكهرباء بقيمة تخالف القيمة الفعلية لاستهلاك المواطن.

لذلك تحرص الوزارة جاهدة على حل أي مشكلة من خلال تبديل العداد القديم بغيره حديث وذلك للتسجيل الدقيق لقمة الاستهلاك الفعلية.

وعليه فقد أوضحت الوزارة بعض العلامات التي تؤكد على وجود مشكلة في العداد.

لذلك ينبغي على المستهلك الإبلاغ الفوري عن توقف المؤشر عن القراءة وذلك لإجراء الصيانة له.

خطوات إصلاح العدادات القديمة

بعد ظهور أي عطل في مؤشر قراءة العداد القديم ينبغي الإسراع بالإبلاغ للعمل على إصلاح العداد، ويتم ذلك من خلال الخطوات التالية: