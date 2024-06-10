نسيت كلمة السر نظام نور 1445 “أسترجاع كلمة السر بسهولة”

يتساءل العديد من الطلاب وأولياء الأمور عن كيفية التسجيل على منصة نور من دون كلمة سر وهذا الأمر استحوذ على فكر الكثيب من الطلاب داخل المملكة العربية السعودية حيث تعتبر هذه المنصة من أهم المنصات التعليمية الموجودة في السعودية والتي يتمكن الطلاب من خلالها الاطلاع على نتائج المراحل التعليمية الابتدائية والمتوسطة والثانوية وتعتبر هذه المنصة من الأنظمة التعليمية المتميزة حيث تهدف إلى تحسين جودة العملية التعليمية بالإضافة إلى تعزيز التواصل ما بين المعلمين وأولياء الأمور والطلاب، هذا بالإضافة إلى أن المنصة تعمل على توفير الوقت والجهد ونقدم لكم كيفية التسجيل عبر منصة نور بدون كلمة سر.

نسيت كلمة السر نظام نور 1445

يتم الاستعلام عن النتيجة عبر منصة نور من دون كلمة سر بكل سهولة كل ما في الأمر هو اتباع مجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة والتي سيتم توضيحها في السطور التالية:

في البداية يتم الدخول إلى منصة نور بعد ذلك يتم الضغط على نسيت كلمة السر أو اسم المستخدم.

الخطوة التالية يتم الضغط على الدخول عبر بوابة النفاذ الوطني الموحد.

يلي ذلك كتابة رقم بطاقة الأحوال وفي النهاية يتم الضغط على تسجيل الدخول.

طريقة الاستعلام عن نتائج منصة نور برقم الهوية

يتم الاستعلام عن النتائج من خلال منصة نور برقم الهوية وذلك من خلال الالتزام بمجموعة من الخطوات البسيطة والتي تتمثل في الآتي:

الخطوة الأولى يتم الدخول إلى منصة نور

الخطوة الثانية يتم الضغط على نسيت كلمة السر.

الخطوة الثالثة يتم إدراج رقم الهوية ورقم التحقق.

الخطوة الرابعة يتم الضغط على متابعة.

الخطوة الخامسة بعد إكمال باقي الخطوات بشكل صحيح يتم إعادة تعيين كلمة سر جديدة.

الخطوة الأخير يتم القيام بعملية تسجيل الدخول ثم الاستعلام عن النتائج المطلوبة.

– كما يجب الإشارة إلى أنه إلى هذه اللحظة لم يتم الإعلان عن موعد اعلان نتائج الفصل الدراسي الثالث عن طريق منصة نور ولكن قام نظام نور بالإعلان عن بيان لمدراء المدارس بخصوص موعد غلق الدرجات النهائية المتعلقة بالفصل الدراسي الثالث.