“وزارة المالية العراق” تكشف الحقيقة.. بدء توزيع رواتب الموظفين بالزيادة الجديد قبل عيد الأضحى!.. العيد والرواتب

مع اقتراب إجازة عيد الأضحى المبارك، بدأ العديد من الموظفين والمتقاعدين في دولة العراق، يتساءلون عن موعد توزيع الرواتب وهل ستكون قبل عيد الأضحى أم لا، إضافة إلى أن مصدر مهم داخل وزارة المالية العراقية، قام بالكشف عن حقيقة الأمر ومعرفة الموعد الرسمي للتوزيع، حتى يتعرف عليه جميع العاملين في الدولة.

هل يتم تقديم أو تأخير صرف رواتب الموظفين؟

وأوضح المصدر المعني، أنه لا يوجد أي قرار يُفيد بتوزيع رواتب الموظفين داخل الدولة قبل عيد الأضحى المبارك، نظرًا لأن يوم العيد يوافق 16 من شهر يونيو 2024، موضحًا بأن الرواتب يتم إرسالها في موعدها الطبيعي دون أي تقديم أو تعديل في الموعد المحدد من قبل الوزارة، كما لا يوجد أي قرار من مجلس الوزراء العراقي ووزير المالي يُفيد بذلك، مع العلم أن الحكومة العراقية كانت من المعتاد تصرف الرواتب قبل الأعياء والمناسبات الرسمية في حالة إذا صادفت مع أواخر الشهر.

إجازة عيد الأضحى المبارك وموعد الدوام الرسمي للعمل

وأشار مصدر مسؤول في وزارة المالية، إلى أن عيد الأضحى المبارك يبدأ يومي 16 و17 حتى أنه ينتهي يومي 19 و20 من الشهر ذاته، وعليه فإن الدوام الرسمي يوافق يوم الأحد 23 من شهر يونيو، بما يُشير ذلك بأن الإجازة لن تتوافق مع موعد الصرف، وعليه فإنه لا يوجد أي تعديلات جديدة في صرف الرواتب أو حتى تقديم وتأخير الدوام الرسمي للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص.