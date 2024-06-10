تعديل سن التقاعد للنساء في الجزائر 2024 حقيقة زيادة معاشات المتقاعدين

قد أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد في الجزائر عن أنه قد تم تعديل سن التقاعد للنساء في كافة أنحاء دولة الجزائر، حيث أنه قد تم تقليل سنوات العمل، حتى تتقاعد النساء مبكرًا، ولكن تختلف سنوات التقليل على حسب المنطقة التي تعمل بها النساء، وقد قامت المؤسسة العامة للتقاعد أيضًا بالإعلان عن عدد سنوات التقليل من العمل لكل منطقة في دولة الجزائر لعام 2024.

تعديل سن التقاعد للنساء في الجزائر 2024

قام المسؤولين عن مجلس الشعب الجزائري بالإعلان عن أنه قد تم تعديل سن صرف المعاش في الجزائر، كما قد تم تعديل سن التقاعد للنساء أيضًا، ولكن يجب من أجل الإستفادة من التعديل الجديد أن يكون قد مر 32 عام على الخدمة في الوظائف الحكومية المختلفة، فإذا توافر هذا الشرط يمكن للنساء في الجزائر التقاعد عند بلوغ سن 55 عام.

شروط الحصول على التقاعد للنساء في الجزائر 2024

من أجل أم تستفيد نساء دولة الجزائر من التعديل الجديد على سن التقاعد لعام 2024، يجب أن تتوفر لديها بعض الشروط التي قد أعلن عنها بالفعل، وهذه الشروط هي:

يجب أن يكون سن النساء 55 عام، أما الرجال 60 عام.

يجب أن يتم تأدية الخدمة لمدة 32 عام، قبل التقاعد.

كما يجب أن يتم دفع كافة رسوم الاشتراك في الضمان الاجتماعي.

يجب تقديم كافة الأوراق المطلوبة للحصول على التقاعد.

حقيقة زيادة معاشات المتقاعدين في الجزائر 2024

بعد أن انتشرت بعض الشائعات عن وجود زيادة على معاشات المتقاعدين في الجزائر لعام 2024، قد تساءل كافة المتقاعدين في الجزائر عن حقيقة هذه الشائعة، ولذلك قد أعلنت وزارة المالية الجزائرية عن أنه بالفعل يوجد زيادة على المعاشات، كما قد أعلنت عن قيمة هذه الزيادة، وتكون كالتالي: من أجل المتقاعدين الذين تصل قيمة معاشهم إلى 20 ألف دينار جزائري سيكون لديهم زيادة قيمتها 1000 دينار جزائري، أما للذين تتراوح قيمة معاشهم بين 50 ألف إلى 80 ألف دينار جزائري سوف يحصلون على زيادة بنسبة 3% على قيمة المعاش.