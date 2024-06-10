أسطورة الجوالات الذكية سامسونج جالكسي اس ٢٤ الترا بالتقسيط من جرير وخصم مذهل عند الشراء

تقدم مكتبة جرير السعودية تخفيضات مذهلة على الجوال الأسطورة سامسونج جالكسي اس ٢٤ الترا مع إمكانية التقسيط على ٣٦ شهر مع خصم مذهل يصل إلى ١٥%، والهاتف يعتبر من أحدث هواتف سامسونج الكورية ويشتمل على مواصفات جبارة خاصة تصميم الكاميرات حيث تأتي الكاميرا الخلفية الأولى الأساسية بدقة عالية جدًا تبلغ ٢٠٠ ميجا بكسل، كما يأتي بذاكرة تخزين عملاقة تبلغ سعتها ٥١٢ جيجا بايت، ورامات سعتها ١٢ ميجا بكسل، وسوف نتعرف من خلال موقع البديل الإخباري، على سعر Samsung Galaxy S24 Ultra ومواصفات الجوال التقنية.

مواصفات سامسونج جالكسي اس ٢٤ الترا

يشتمل الجوال الأعجوبة Samsung Galaxy S24 Ultra على مواصفات تقنية عالية وهي كما يلي: –

الهاتف الأسطورة يدعم تشغيل أسرع شبكة في تشغيل الإنترنت وهي شبكة الجيل الخامس الـ 5G.

يدعم الاتصال قريب المدى عن طريق تقنية الـ NFC.

يقاوم الموبايل الماء على عمق ٦ متر، كما يدعم مقاومة الغبار.

خامات التصنيع من الزجاج بالظهر وتحتوي على طبقة حماية من Gorilla Glass Armor، والإطار الجانبي يأتي من معدن التيتانيوم الذي يستخدم في صناعة أدوات الجراحة وصناعة الطائرات.

شاشة الجوال تأتي بشكل الثقب بالمنتصف ونوعها Dynamic LTPO AMOLED 2X، كما تبلغ مساحتها ٦.٨ بوصة.

المعالج نوعه Snapdragon 8 Gen 3 بتكنولوجيا ٤ نانو، كما يحتوي على معالج رسومي نوعه Adreno 750.

سماعات الجوال الخارجية صوتها ستيريو وتقدم تجربة صوتية رائعة.

يدعم العديد من المستشعرات مثل الضغط الجوي، والجيروسكوب، والبوصلة، والتسارع والقرب.

نظام تشغيل الهاتف أندرويد ١٤ ويدعم مزايا الذكاء الاصطناعي.

حجم البطارية يبلغ ٥٠٠٠ مللي أمبير، وتدعم الشحن السريع بقوة ٤٥ واط، والشحن اللاسلكي بقوة ١٥ واط.

مواصفات كاميرات Samsung Galaxy S24 Ultra

كاميرا الجوال الأمامية دقتها 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F2/2، والكاميرا الخلفية رباعية الأولى الأساسية دقتها ٢٠٠ ميجا بكسل وتدعم المثبت البصري، والكاميرا الثانية عبارة عن كاميرا Periscope ودقتها ٥٠ ميجا بكسل وتدعم المثبت البصري والزوم الحقيقي حتى 5X، والزوم الديجيتال حتى 100X، والكاميرا الثالثة دقتها ١٠ ميجا بكسل وتدعم الزوم القريب حتى 3X، والكاميرا الرابعة دقتها ١٢ ميجا بكسل للتصوير الواسع.

سعر سامسونج جالكسي اس ٢٤ الترا بالتقسيط من جرير

سعر الهاتف قبل الخصم يبلغ ٥١٢٩.٥٦ ريال سعودي، كما يبلغ سعر الجوال بعد التخفيض ٤٣٤٦.٩٦ ريال سعودي، وتبلغ نسبة الخصم على الهاتف ١٥%، والقسط الشهري للجوال يبدأ من ٢٠١.١٧ ريال على ٣٦ شهر من خلال الوطنية للتمويل وكوارا للتمويل، والقسط الشهري من إمكان للتمويل يبلغ ١٩٦.٨٢ ريال سعودي على ٣٦ شهر، ويمكن لعملاء جرير التقسيط على ٤ أشهر من تمارا أو تابي بقسط شهري ١٠٨٦.٦٥ ريال، ويأتي مع الهاتف ضمان مدته ٢٤ شهر.