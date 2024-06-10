الآن..طريقة الدخول على نظام نور لنتائج الطلاب 1445

لكل الطلاب وأولياء الأمور في المملكة العربية السعودية أصبح بإمكانكم الآن التسجيل عبر نظام نور للتعرف على نتائج الطلاب بكل سهولة من دون وجود حاجة إلى الذهاب إلى المدرسة وكان هذا بعد إعلان الجهات التعليمية في المملكة العربية السعودية عن إصدار منصة نور التي تمكن الطلاب وأولياء الأمور من الإطلاع على نتائج الطلاب في جميع الصفوف التعليمية كما أن هذه المنصة توفر الوقت والجهد وأتت من ضمن جهود الدولة المبذولة في تطور التعليم ونقدم لكم طريقة الدخول على نظام نور لنتائج الطلاب.

طريقة الدخول على نظام نور لنتائج الطلاب باستخدام رقم الهوية

طريقة الدخول على نظام نور لنتائج الطلاب، لكل من يريد الاستعلام عن نتائجه نقدم لكم الخطوات اللازمة للتسجيل عبر نظام نور على النحو التالي:

في البداية يتم الدخول إلى منصة نور ثم يتم تسجيل الدخول وذلك عن طريق استخدام البيانات التي تم تحديدها.

الخطوة التالية يتم الانتقال إلى قسم الخدمات إلا ثم يتم الضغط على زر نتائج الطلاب.

بعد ذلك يتم إدخال رقم هوية الطالب في المكان المخصص لها ثم يتم الضغط على بحث.

في النهاية يتم الحصول على النتيجة بشكل فوري.

ما هي خدمات منصة نور؟!

تم الإعلان عن إصدار هذه المنصة في عام 2019 حيث تهدف إلى تحسين الاتصال ما بين أولياء الأمور والطلاب والمعلمين لأنها تعمل على تقديم مجموعة من الخدمات التعليمية المتميزة والتي تتمثل في الآتي:

تعمل المنصة على توضيح أوقات حضور وغياب الطلاب في العام الدراسي.

تتيح لكافة الطلاب إمكانية الحصول على المقررات المتعلقة بهم عبر نظام نور بكل سهولة.

لها دور هام في مساعدة أولياء الأمور في معرفة أداء الطلاب وذلك لأنها توضح جميع الدرجات الخاصة بالطلاب.

الأستعلام عبر نظام نور نتائج الطلاب

بدايةً نظام نور هو نظام جديد تم إصداره بهدف الاستعلام عن النتائج بكل سهولة و خطواته سهلة وبسيطة متمثلة في الآتي: