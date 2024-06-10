اغتنم الفرصة .. أدعية العشرة الأوائل من ذي الحجة 1445 من السنة النبوية الشريفة

تعد أيام العشرة الأوائل من شهر ذي الحجة أحد أعظم الأيام، التي ينتظرها كافة المسلمين في كافة أنحاء العالم كل عام، من أجل صيامها، وتأدية فيها أفضل الأعمال الخيرية، لأن هذه الأيام معروفة بفضلها وبركاتها على المسلمين جميعًا، حيث أن الصيام يوم عرفة وهو تاسع أيام شهر ذي الحجة يغفر للمسلمين الصائمين فيه، السنة التي قبله والسنة التي بعده، ولذلك ينتظره كافة المسلمين بفارغ الصبر، من أجل التقرب من الله تعالى.

أدعية العشرة الأوائل من ذي الحجة 1445

قد بدأت العشر الأوائل من شهر ذي الحجة لعام 1445 بالفعل منذ بضعة أيام، ولذلك يتساءل كافة المسلمين عن أدعية يمكنهم قولها في هذه الأيام المباركة، ومن هذه الأدعية:

اللهم إني أسألك أن لك الحمد لا إله إلا أنت، الحنان المنان، بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين، بسم الله نبدأ العشرة الأوائل من ذي الحجة، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وأن الجنة حق، والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور.

اللهم في مطلع الأيام العشرة الأوائل من ذي الحجة، اللهم يا اكرم الأكرمين، نسألك برحمتك وعفوك ولطفك وعافيتك وحبك، ونعوذ بك من تقلبات القلوب، والأيام، اعصمنا اللهم من المعاصي والآثام.

الأدعية النبوية الخاصة بالعشرة الأوائل من ذي الحجة

هناك بعض الأدعية المستحبة التي كان يقولها رسول الله في العشرة الأوائل من شهر ذي الحجة، ومنها: اللهم ربنا لك الحمد أنت رب السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق، وقولك الحق، ووعدك الحق، ولقاؤك الحق، والجنة حق، والنار حق، والساعة حق، اللهم لك أسلمت، وبك أمنت، وعليك توكلت، وإليك خاصمت، وبك حاكمت، فأغفر لي ما قدمت، وما أخرت، وما أسررت، وما أعلنت، وما انت أعلم به مني، لا إله إلآ أنت.

دعاء يوم عرفة

هناك دعاء يفضل المسلمين قوله في يوم وقفة عرفة، وهو: اللهم يا أرحم العالمين، يا مغفر الذنوب، يا واسع المغفرة، يا من لا إله إلا أنت، يا من لا يشبهك أحد، يا من لا يعجزه شيء في السماوات والأرض، يا من هو على كل شيء قدير، أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، أن تغفر لي ذنوبي، وأن تعينني على طاعتك، وأن تصلح لي شأني كله، وأن تدخلني الجنة بغير حساب، ولا عذاب يا رب العالمين.