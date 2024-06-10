شاورما اللحمة باسرار المطاعم.. طريقة بسيطة جدا بس بتخليها شبه المطاعم بالظبط بكل اسرار المحلات هتبطلي تشتريها من بره تاني

طريقة عمل شاورما اللحم في المنزل، بنفس مذاق الجاهزة تعتبر سندوتشات شاورما اللحم من الأطباق الشهية والمحبوبة، التي يفضلها الكثيرون، حيث تجمع بين النكهات الغنية والتوابل الشرقية اللذيذة، إليكم طريقة بسيطة لتحضير شاورما اللحم في المنزل، بنفس طعم وجودة المطاعم، بخطوات سهلة ومواد متوفرة.

طريقة عمل شاورما اللحم

شاورما اللحم تعد واحدة من الوجبات الشهيرة والمحبوبة في الوطن العربي، حيث تتميز بمذاقها الرائع والسهلة في التحضير، في هذه المقالة، سنتعلم كيفية صنع شاورما اللحم في المنزل بطريقة بسيطة، ولكنها تحافظ في الوقت نفسه على النكهة الشهية التي نعرفها.

مكونات عمل شاورما اللحم:

– 750 جرام من اللحم المقطع إلى شرائح طويلة.

– 5 جرام من الملح.

– 3 جرام من الفلفل الأسود.

– بصلة مقطعة إلى شرائح.

– 5 جرام من الثوم الباودر.

– 5 جرام من البصل الباودر.

– 15 جرام من الثوم المفروم.

– 5 جرام من البابريكا.

– 20 مللي من الحليب.

– 10 مللي من دبس الرمان.

– 20 مللي من عصير الليمون.

– 30 جرام من الطحينة.

– 20 مللي من الخل.

– 30 مللي من الزيت.

مكونات الصوص:

– 100 جرام من الطحينة.

– 100 مللي من الماء.

– 10 مللي من عصير الليمون.

– 5 جرام من الثوم المفروم مع الملح.

– 20 جرام من البقدونس.

طريقة عمل شاورما اللحم في المنزل بمذاق شهي لا يقاوم: