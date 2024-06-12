بمواصفات غير موجودة.. اسعار ومواصفات سيارة BMW تعرف عليها الان

تعتبر سيارة BMW 5 من السيارات متوسطة الحجم، فهي من فئة سيارات السيدان الفخمة والتي تقوم بصناعتها شركة السيارات الالمانية، حيث قامت الشركة بإنتاج سبعة أجيال من هذا النوع حتى الآن، فهي يوفر خيارات مناسبة للعائلات وتتمتع بمواصفات عملية ترضى السائقين مواصفاتها الأدائية وقوتها، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على أسعار هذه السيارة ومواصفاتها.

الشكل الخارجي للسيارة

التصميم الخارجي لهذه السيارة يتصف برشاقة رياضية وأسطح نظيفة، كما تقوم بإظهار التعديلات الدقيقة بأسلوب رياضي رائع وشكل واضح جدا، كما يحتوي هذا التصميم على أسطح كبيرة مرسومة بإحكام في الامام مع الشبك الأمامي، ويوجد مصابيح أمامية وخلفية جديدة التي تمنح السيارة اثر بشريا كبيرا يلفت الانظار.

الشكل الداخلي للسيارة

تحتوي مميزات سيارة الفئة الخامسة بتصميم داخلي رائع وجذاب يمتزج بين الأناقة العصرية، تصميم كاميرا القيادي الذي يركز على السائق، فهي تقوم بتوفير بيئة مثالية حتى يتمتع القائد بالقيادة، توفر للركاب الراحة على مسافات طويلة، كما تحتوي على مواد عالية الجودة فهي مصنوعة صناعة دقيقة ولها أجواء حديثة وفاخرة، كما تحتوي على نظام تحكم وتشغيل على شاشة قياسها 10 بوصة تقريبا.

المواصفات الميكانيكية للسيارة

تحتوي هذه السيارة على الكثير من المواصفات التي جعلتها تلفت أنظار الجميع ومن هذه المواصفات:

لها محرك رباعي الاسطوانات بسعة 2 لتر يولد قوة 163 إلى 184 حصان، 290 نيوتن تصل إلى سرعة قصوى تبلغ 235 كلم في الساعة.

كما تحتوي على محرك سداسي الاسطوانات سلندر وسعته 3 لتر يولد قوة 330 إلى 340 حصان و450 نيوتن من عزم الدوران وهذا المحرك تستخدم في نسخة حيث تتسارع السيارة من صفر إلى 100 كلم في الساعة .

اسعار سيارة BMW

يمكن ان نعرض لكم اسعار سيارة BMW حيث تتمثل اسعارها في الاسواق المحليه على النحو التالي:

يصل سعر السيارة حوالي 291 ألف ريال سعودي والذي يعادل حوالي 78 ألف دولار أمريكي، كما أن سعر السيارة نسخة 53 أو إي بي ام دبليو النسخة الخامسة يبدأ من 340 ألف ريال سعودي والذي يعادل 91 ألف دولار.