سيارة العيلة لأحسن عيلة.. تعرف على مواصفات تويوتا رايز اصغر كروس

نعرف جيدا أن الماركة اليابانية تويوتا لها مكانة متميزة ومرموقة عند عشاق السيارات بسبب تفردها بتوفير مركبات تناسب مختلف الاذواق و الجودة التي تصنع بها السيارات والتي تتناسب مع الأذواق المختلفة من حيث التصاميم الانيقة وأدائها، فتقدم هذه السيارة استخدامات مختلفة لدى محبي السيارات الرياضية والباحثين عن سيارة متوسطة الحجم بمواصفات متطورة وحديثة، ومن خلال هذا المقال نتحدث عن مواصفات هذه السيارة من الداخل والخارج وعن اسعارها.

مواصفات تويوتا من الخارج

تعتبر سيارة تويوتا من الخارج مثل السيارات الرياضية فهي انسيابية وانيقة في التصميم ،كما أضافت اطارات صمام بطريقة مختلفة أعطتها قوة أداء وتفرد في الشكل، وتتميز هذه السيارة بمواصفات خارجية وهي:

لها واجهة أمامية أنيقة مزودة بإضاءة ليد ليلية ونهارية تنير في كل الظروف

كما أن لها كاميرا خلفية وحساسات.

بها جناح خلفي.

تحتوي على اطارات بمقاس 17 بوصة ذات جوده عاليه.

يتوفر بها مصابيح خلفية متصلة يتوسطها الشعار وهو تويوتا.

مواصفات رايز من الداخل

تعتبر هذه السيارة من السيارات الرياضية التي لها استخدامات مختلفة فهي واسعة وبها خمسة مقاعد، حيث قامت الشركة المصنعة باستخدام خامات ومواد ذات جودة عالية في غرفة رايز الداخلية كما يتوفر:

مقاعد مكسوة بكسوة قماش فريدة مساحتها الداخلية واسعة ومريحة بالنسبة للسيارات الأخرى.

كما أنها مزودة بالكثير من الإضافات التكنولوجية التي تزيد من كفاءة هذه السيارة وهذه الاضافات هي بها منافذ يو اس بي كثيرة، يتوفر بها تقنية الاتصال الالكتروني بهواتف الركاب المحمولة، فيها شاشه معلومات وترفيه بقياس 8 بوصة، ولها شاشة معلومات وترفيه بمقاس 7 بوصة، تتصل بالنظام الصوتي، بها عجلة قيادة مزودة بأزرار تحكم مع زر المخصص بوضعية القيادة.

سعر تويوتا رايز في الإمارات

سعر هذه السيارة في الإمارات العربيه المتحده يعتمد على فئتها حيث يزيد سعر النسخة التيربو عن نسخة E وتفاصيل سعرها يختلف بحسب الموقع الرسمي للشركة حيث يبدأ سعرها من 57500 درهم اماراتي وهذا للنسخة إي، أما سعر النسخة توربو يبدأ من 62500 درهم اماراتي.