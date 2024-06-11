الفخامة والشياكه فيه.. تعرف على مواصفات هاتف اوبو Oppo A79 5G بسعر حنين على قد الايد

شركة أوبو قد أعلنت عن هاتف جديد من اصدارتها وهو Oppo A79 5G 79،حيث أن له تصميم انيق وجذاب ولهم مواصفات خاصه ومميزه بالاضافه الى السعر المناسب بالنسبه للامكانيات ومواصفات الهاتف ويعد من أهم مميزات هاتف اوبو 79 هي البطارية، حيث ان سعتها 5000 مللي امبير، ويحتوي الهاتف على كاميرا خلفية تكون دخلتها 50 ميجا بيكسل لذلك يمكن ان نتعرف على باقي مواصفات الهاتف ومميزاته بالتفصيل خلال المقال التالي.

هاتف اوبو Oppo A79 5G

شركة أوبو مؤخرا قد أطلقت هاتفها الحديث وهو Oppo A79 5G ذات التصميم الأنيق والمواصفات الرائعه وسوف نعرض لكم بعض خصائص هذا الهاتف وهي كالتالي:

الهاتف يحتوي على شاشة IPS LCD بحجم 6.72 بوصه وتكون دقتها 1080 في 2400 بيكسل وجودتها FHD.

والهاتف رامات 8 جيجا بايتس والتردد 90 هرتز بالاضافة الى الذاكرة 128 جيجا بايت.

يحتوي الهاتف على معالج Dimensity 6020 ثماني النواة.

كما ان الكاميرا على الخلفيه في هذا الهاتف تكون ثنائيه 50 + 2 ميجا بايت بينما الكاميرا الأمامية ستكون 8 ميجا بايت والبطاريه 5000 مللي أمبير ويدعم هذا الهاتف شبكات الجيل الخامس 5جي.

نظام التشغيل في الهاتف اندرويد 13 وأبو كلر واجهه 13.1.

يحتوي على مستشعر للبصمة مدمج بزر الباور و قوة الشاحن 33 وات يدعم الشحن السريع Super VOOC.

يدعم خاصية OTG مع منفذ USB من النوع تايب سي.

بالنسبه للخامات الخارجية للهاتف هو من البلاستيك بالكامل ومتوفر بعدة ألوان من الاسود و الاخضر الجذاب.

مميزات هاتف Oppo A79 5G