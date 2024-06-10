“الاستعلام من هنا”.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 بالاسم ورقم الجلوس

يستعد الطلاب لنتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة القليوبية لعام 2024 خلال الأيام القادمة، وذلك بعدما أعلنت المحافظة عن ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني الأسبوع المقبل، ينبغي على الطلاب متابعة البوابة الإلكترونية لمحافظة القليوبية باستمرار للاطلاع على نتيجة الشهادة الإعدادية باستخدام الاسم ورقم الجلوس.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية اليوم عن إتمام جميع أعمال الكنترول المتعلقة بمراجعة وتصحيح ورصد الدرجات بالإضافة إلى تصوير وطباعة النتائج، وبناءً على ذلك ستعتمد النتيجة من قبل السيد المحافظ اللواء عبد الحميد الهجان خلال الساعات المقبلة، ولتسهيل حصول الطلاب على نتائجهم إلكترونيًا قبل توزيعها على المدارس، أوضحت الوزارة كيفية الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني لعام 2024، مع توفير الروابط الرسمية المعتمدة.

الإعلان عن أوائل الشهادة الإعدادية

بعد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 يعلن عن أسماء أوائل الشهادة الإعدادية في جميع محافظات الجمهورية، وتوضع النتيجة بعد ذلك على موقع البوابة الإلكترونية ويستخدم الاسم ورقم الجلوس للوصول إليها.

كيفية الحصول على نتائج امتحان الشهادة الإعدادية

أصدرت وزارة التربية والتعليم رابطاً للاستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية باستخدام الاسم ورقم الجلوس مباشرة بعد انتهاء الامتحانات، ولتمكين الطلاب وأولياء الأمور من الاستعلام ينبغي اتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول على الموقع الرسمي لنتيجة نت محافظة القليوبية.

يتم الضغط على نتائج التعليم الأساسي.

ثم يتم اختيار المرحلة التعليمية (المرحلة الإعدادية).

اختيار الفصل التعليمي الثاني للسنة الدراسية 2023-2024.

بعد ذلك يقوم الطالب أو ولي الأمر بإدخال البيانات المطلوبة (الرقم القومي، الإدارة التابع لها، الاسم، رقم الجلوس).

ثم يتم الضغط على أيقونة عرض النتيجة.

تنسيق الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية

تعتمد إدارة التربية والتعليم على تنظيم عملية القبول في مدارس الثانوية العامة والفنية ومدارس الخدمات بعد الإعلان الرسمي عن النتائج، يتم تحديد نسبة النجاح المطلوبة للالتحاق بتلك المدارس، ومن المتوقع أن تكون درجة القبول هذا العام ما بين 220 و230 درجة، خلال الأيام القليلة القادمة ستعلن إدارة التربية والتعليم بشكل رسمي نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني، بما في ذلك درجات القبول للمرحلة الأولى في مختلف مدارس الثانوية.