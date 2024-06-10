طفلك سيغمره الفرح مع تردد قناة كوكي كيدز للأطفال 2024!

تعتبر قناة كوكي كيدز للأطفال لعام 2024 من القنوات البارزة في تقديم محتوى مميز للأطفال، حيث تعرض مجموعة متنوعة من الأناشيد والأغاني والأفلام الكرتونية، كما تسعى القناة إلى تلبية احتياجات الأسرة في العناية بأطفالها من خلال تقديم محتوى يعزز من تعلم الأطفال ويزودهم بمعلومات حياتية صحيحة، وتساهم القناة في تعزيز تعلم اللغتين العربية والإنجليزية بطريقة صحيحة وهادفة، مما يجعلها مفضلة لدى الكثير من الأسر والعائلات في الوطن العربي.

تردد قناة كوكي كيدز للأطفال 2024

التردد: 11602.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الجودة: HD.

خطوات ضبط تردد قناة كوكي كيدز على القمر الصناعي نايل سات لعام 2024

استخدم جهاز التحكم عن بُعد واضغط على زر “القائمة”.

اختر أيقونة الإعدادات من القائمة الرئيسية.

اضغط على خيار “إضافة قناة جديدة”.

حدد القمر الصناعي على نايل سات.

أدخل تفاصيل القناة مثل التردد والاستقطاب ومعدل الترميز ومعامل تصحيح الخطأ.

يتم بعدها الضغط على الزر الخاص بالبحث، ثم الانتظار حتى تظهر القناة على الشاشة.

ولحفظ الإعدادات وتنزيل القناة بنجاح عليك بالضغط على حفظ.

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