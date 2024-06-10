“وزارة المالية” تُعلن.. موعد صرف رواتب الموظفين بالزيادة الجديدة 2024 أعرف الموعد  الرسمي

كشفت وزارة المالية الأردنية، عن موعد صرف رواتب الموظفين في جميع القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى أن موعد الصرف يأتي تزامنًا مع إجازة عيد الأضحى المبارك التي ينتظره مئات الموظفين والعاملين في الجهاز الإداري للدولة، خاصة وأن صرف الرواتب تأتي بالزيادة الجديدة التي تم التصديق عليها من قبل الوزارة، حتى يحصل عليها جميع الموظفين.

موعد صرف رواتب الموظفين في الأردن

وأكدت وزارة المالية الأردنية، أن صرف رواتب الموظفين في القطاعين العام والخاص يوافق يوم الثلاثاء 25 من شهر يونيو 2024، على أن يستمر صرف الرواتب إلى نهاية الشهر الميلادي، بالإضافة إلى أنه لا يوجد أي صحة لتقديم موعد الصرف مع دخول إجازة عيد الأضحى المبارك، حتى أن الصرف يكون بالزيادة الجديدة التي تم التصديق عليها مع بداية العام الجاري، مع عدم وجود أي إضافات جديدة أخرى من قبل الحكومة.

خطوات الاستعلام عن رواتب الموظفين في الأردن

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الاستعلام عن صرف رواتب الموظفين بالزيادات الجديدة داخل دولة الأردن، وفقًا للأتي:-