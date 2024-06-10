المشاكسين في العيد!!.. نزل تردد قناة توم وجيري الجديد!.. نزل القناة بجودة هائلة وإشارة قوية

زادت عمليات البحث بشكل كبير حول قناة توم وجيري، كونها من أهم وأبرز القنوات الفضائية التي تقوم بنقل العديد من الأفلام والمسلسلات الكرتونية، والأغاني والأناشيد الرائعة، بالإضافة إلى العديد من المحتوى الأخر المميز التي يتم العمل على إذاعته لجميع الأطفال حول العالم، حتى أن القناة تنقل كل ما جديد وحصري في عالم الطفل، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

تردد قناة توم وجيري أطفال 2024 النايل سات

حتى يتم العمل على عرض جميع الأفلام والمسلسلات الكرتونية والطفولية الأكثر تميزًا، وعرض العديد من الرسوم المتحركة والأفلام التي يتم العمل على إذاعتها ونقلها بشكل ملائم وحصري، وفقًا للمعلومات التي نصت على النحو الأتي:-

التردد الجديد لقناة توم وجيري فهو 12149.

القمر الصناعي يكون النايل سات.

معامل استقطاب قناة توم وجيري فهو أفقي.

معامل الترميز فهو 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

استقبال قناة توم وجيري الطفولي المميز

وحددت قناة توم وجيري العديد من المحتوى المميز ما بين البرامج الكرتونية والأفلام الطفولية الأكثر تميزًا، بحيث تكون بجودة عالية وقوة إشارة قوية، حتى أن المعلومات الخاصة بالقناة تتمثل في الأتي:-