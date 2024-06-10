شوف اتقبلت ولا لا .. الإستعلام عن نتيجة مسابقة الأوقاف 2024 توظيف حكومي

بعد أن قامت وزارة الأوقاف المصرية بالإعلان في وقت سابق عن بدأ مسابقة عمال المساجد الجديدة في يوم 2 أبريل لعام 2024، وقد قام بالفعل الأشخاص بالاشتراك في المسابقة لعام 2024، والآن قد بدأ الأشخاص بالبحث عن طريقة يمكنهم من خلالها الإستعلام عن نتيجة مسابقة الأوقاف لعام 2024، ولذلك قد أعلنت وزارة الأوقاف المصرية عن طريقة إلكترونية يمكنهم من خلالها الإستعلام عن نتيجة المسابقة.

كيفية الإستعلام عن نتيجة مسابقة الأوقاف 2024

بسبب تساؤل المشاركين في مسابقة الأوقاف لعام 2024 عن طريقة الإستعلام عن نتيجة المسابقة، قد قامت وزارة الأوقاف المصرية بالإعلان عن الطريقة، وهي:

أولًا قم بتسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص ب بوابة الوظائف الحكومية

ثم قم بالضغط على أيقونة الإستعلام عن نتائج مسابقة الأوقاف.

ثم قم بإدخال رقم البطاقة الشخصية الخاصة بالمتسابق.

وبعدها قم بإدخال رقم طلب التقديم على الوظيفة.

ثم قم بالضغط على أيقونة إستعلام.

شروط الأشتراك في مسابقة الأوقاف 2024

قد وضعت وزارة الأوقاف المصرية بعض الشروط التي يجب أن تتوفر لدى المتقدم، من أجل الأشتراك في مسابقة الأوقاف لعام 2024، وهذه الشروط تتمثل في التالي:

يجب أن يقل عمر المتقدم عن 40 عام.

يجب أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية المصرية، ويقيم داخل مصر.

كما يجب أن يجتاز المتقدم اختبار المخدرات.

يجب أن يجتاز المتقدم الفحص الطبي.

يجب ألا يمتلك المتقدم أي قضايا جنائية، أو أخلاقية.

كما يجب ألا يكون المتقدم قد فصل من عمله من قبل.

يجب ألا يقل التقدير العام للمؤهل الحاصل عليه المتقدم عن مقبول.

المستندات المطلوبة للتسجيل في مسابقة الأوقاف 2024

هناك بعض المستندات التي يجب عليك مراعاة تقديمها حين تسجل في مسابقة الأوقاف لعام 2024، ومنها: صورة شخصية للمتقدم، شهادة تثبت المؤهل التعليمي للمتقدم، إيصال دفع رسوم الخدمة، صورة من البطاقة الشخصية للمتقدم، شهادة تثبت إتمام الخدمة العسكرية.