رابط التسجيل في منظومة الأغراض الشخصية 4000 دولار 2024 عبر مصرف ليبيا المركزي

يرغب العديد من المواطنين في دولة ليبيا، التسجيل بمنظومة الأغراض الشخصية التي تصل قيمتها لـ 4000 دولار أمريكي، فضلاً عن أن ذلك يكون عبر مصرف ليبيا المركزي التي تسهل عملية الشراء بالدولار لكافة المواطنين والأفراد الراغبين في حجز العملات الأجنبية، بحيث يكون ذلك إلكترونيًا، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية، حتى يتعرف عليه جميع المواطنين.

كيفية التسجيل في منظومة الأغراض الشخصية 2024

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم القيام بالتسجيل في منظومة الأغراض الشخصية عبر مصرف ليبيا المركزي، لشراء كافة الاحتياجات اللازمة من قبل المواطنين، وفقًا لما يلي:-

أن يتم الذهاب إلى موقع مصرف ليبيا المركزي.

ليتم الضغط على زر “تسجيل حساب جديد”.

بعد ذلك يتم كتابة الرقم القومي مع إدخال رقم الجوال.

إدخال رقم الجواز السفر ساري.

الموافقة على “روبوت”.

تحديد خدمة حجز العملات الأجنبية للأفراد.

التأكد من كافة المعلومات التي تم إدخالها في الخانات المخصصة لذلك.

الضغط على زر “تأكيد الحجز”.

ما هي شروط حجز العملات الأجنبية في ليبيا؟

وحدد مصرف ليبيا المركزي بعض الشروط الهامة لكي يتم حجز العملات الأجنبية، كما يأتي:-