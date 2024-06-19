كلها يومين ونعرف ميعاد الإعلان ال14 لشقق محدودي الدخل بمقدم 25 ألف جنيه في المدن الجديدة

الإعلان ال14 لشقق محدودي الدخل يرغب العديد من الأشخاص بالاستعلام عنه؛ وذلك بعد قيامهم بالتقديم في شقق هذا الإعلان؛ لكي يستفيدوا من إحدى الوحدات التي تقدمها الوزارة لمن لا يمتلكون مسكنًا مناسبًا أو للشباب الراغبين بأن يتزوجوا بمسكن مناسب؛ لأنها تقدم لأصحاب الدخول المحدودة ولا يستطيعون أن يحصلوا على شقة جيدة بالأسعار المرتفعة التي تتوفر بها، ولذا فإننا سنوضح لك هنا كيفية الاستعلام عن الإعلان ال14 وشروط التقديم به.

الإعلان ال14 لشقق محدودي الدخل

يمكن أن يتم الاستعلام عن الإعلان ال14 لشقق محدودي الدخل بخطوات بسيطة وبشكل إلكتروني من خلال الموقع الخاص بصندوق الإسكان؛ ويتم هذا باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الخاص بصندوق الإسكان.

النقر فوق عبارة استعلام عن شقق الإسكان.

من ثم يكتب المستعلم الرقم القومي للشخص، مع اشتراط كون بطاقته الشخصية سارية، ويلي ذلك تدوين جميع البيانات الخاصة بالتسجيل من المتقدم.

ويتم بعد ذلك النقر فوق عبارة الاستعلام عن الوحدات السكنية الإعلان ال14.

شروط التقديم في شقق الإسكان لمحدودي الدخل

قامت وزارة الإسكان بتحديد بعض الشروط الواجب توفرها بالشخص الذي يريد أن يحصل على إحدى الوحدات السكنية ضمن شقق الإعلان رقم 14، وفيما يلي نوضح لك هذه الشروط على النحو التالي: