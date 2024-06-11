Salah Addin 28 عرض مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقة 28 مترجمة عبر قناة الفجر الجزائرية اليوم

يتساءل العديد من متابعي الأعمال الدرامية التاريخية عن تفاصيل الحلقة 28 من مسلسل صلاح الدين الايوبي، وتزايدت معدلات البحث عبر “جوجل” ومواقع مشاهدة المسلسلات حول متابعة الحلقة الجديدة من هذا المسلسل التاريخي الشهير، ويعتبر صلاح الدين الأيوبي” من أبرز الأعمال الدرامية التاريخية التركية، ومنذ عرض أولى حلقاته، استطاع أن يحظى بنسبة مشاهدة عالية بين جمهور كبير من المشاهدين حول العالم، ويعود سبب ذلك إلى قصته التاريخية المؤثرة التي تركز على تحرير القدس ومعارك الصليبيين.

الحلقة 28 من مسلسل صلاح الدين الايوبي

ينتظر العديد من المتابعين مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقة 28″ بفارغ الصبر لمتابعة التسلسل الدرامي لأحداث المسلسل الذي يحكي قصة حياة القائد الإسلامي صلاح الدين الأيوبي، ويعتبر صلاح الدين أحد أبرز الحكام المسلمين في القرن الثاني عشر الميلادي، حيث كان يهدف خلال فترة حكمه إلى توحيد بلاد المسلمين في سوريا وبلاد ما بين النهرين وفلسطين ومصر.

كما يروي المسلسل قصة كفاح صلاح الدين الأيوبي وحروبه ضد الصليبيين، بالإضافة إلى تحرير وفتح القدس، وتتناول الأحداث تفاصيل دقيقة حول خططه العسكرية ومواجهاته، مما يجذب اهتمام عشاق التاريخ والدراما.

الجدير بالذكر أن الحلقات الجديدة من المسلسل يتم عرضها كل ثلاثاء على العديد من المواقع الإلكترونية المتخصصة في عرض المسلسلات التاريخية.

و يتم عرض المسلسل أسبوعيًا عبر قناة الفجر الجزائرية في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، مترجمًا وبأعلى جودة، وكما يعرض المسلسل أيضا رسميًا في تركيا عبر قناة TRT التركية، حيث يتم بثه مباشرة إلى الجمهور التركي والعالمي، وبهذا1 يمكن للمتابعين الاستمتاع بمشاهدة أحداث المسلسل والتعرف على المزيد من التفاصيل حول حياة صلاح الدين الأيوبي وكفاحه في سبيل توحيد المسلمين وتحرير القدس.

تردد القنوات الناقلة مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقة 28

يمكن لجماهير وعشاق هذا المسلسل متابعة الحلقة 28 من مسلسل صلاح الدين الايوبي عبر قناة الفجر الجزائرية من خلال إدخال البيانات التالية:

1- القمر الصناعي: نايل سات

تردد القناة: 12034.

معدل الترميز: 27500

معدل الاستقطاب: عمودي (V)

معامل تصحيح الخطأ: ¾

جودة المشاهدة: SD

2- القمر الصناعي: عرب سات