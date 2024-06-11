قوائم pdf تنزيل اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 منصة مظلتي عموم المحافظات

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة pdf يهتم ملايين المواطنين بمعرفتها، خاصة بعد إعلان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن موعد صرف الدفعة الجديدة من هذا البرنامج، الذي يعتبر من أبرز برامج دعم المحتاجين وأصحاب الدخل المحدود حتى يوفر لهم حياة كريمة، وقد أوضحت الإدارة بأنه سيتم الصرف الوجبة الأخيرة من البرنامج قبل عيد الأضحى، وسنوافيكم باهم التفاصيل بخصوص هذا الشأن في السطور التالية.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة pdf

ترغب فئة كبيرة من المواطنين بالعراق في الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة pdf، ويمكن ذلك من خلال منصة مظلتي الالكترونية والتي تقدم عدد كبير من الخدمات الخاصة بالرعاية للمواطنين، وقد اوضحت الوزارة انه في حال تقديم طلب للحصول على هذا الدعم وتم استيفاء شروط استحقاق البرنامج يمكن الاستعلام عن الدفعة الجديدة من خلال اتباع هذه الخطوات:

في البداية قم بالولوج إلى منصة مظلتي الالكترونية.

ثم انقر على الخدمات الإلكترونية.

سجل الرقم الوطني واسم المتقدم.

قم باختيار الولاية التابع لها المتقدم.

سجل كافة البيانات المطلوبة.

ادخل كود التحقق.

وفي النهاية انقر على أيقونة الاستعلام.

انتظر ثواني حتى تظهر كشوف المستحقين pdf.

شروط الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

وقد أوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية بعض الشروط الأساسية التي يجب أن تكون متوفرة في المتقدمين حتى تكون أسماؤهم من ضمن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة pdf، لإثبات أحقيتهم في الحصول على دعم البرنامج، ومن أبرز هذه الشروط ما يلي: