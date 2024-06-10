“عيد اضحى مبارك”.. ادعية صيام العشر من ذي الحجة 2024 وموعد عيد الأضحى المبارك

دعاء دخول العشر من ذي الحجة يعد من أكثر الأدعية التي يستحب للمسلم أن يرددها في هذه الأيام الفضيلة، حيث تعتبر العشر الأوائل من ذي الحجة فرصة ثمينة للتقرب إلى الله، ويجب على المسلم أن يكثر من الاستغفار والدعاء خلال هذه الأيام ويسأل الله أن يتقبل أعماله ويغفر له ذنوبه، هذه الأيام المباركة تأتي بنور الرحمة والبركة، وتمحو الذنوب لذلك ينبغي على المؤمن أن يستغل هذه الأيام الفضيلة في فعل الأعمال الصالحة وذكر الله في كل وقت، وطلب الرحمة والمغفرة والخير والبركة.

أدعية العشر الاوائل من شهر ذي الحجة

العشر الأوائل من ذي الحجة لها مكانة عظيمة وفضل كبير حيث أكد الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء، على أهمية هذه الأيام المباركة التي تعتبر أفضل أيام السنة تماما كما تعد ليلة القدر أفضل ليالي العام، وفي هذه الأيام أوصانا رسول الله بالصيام والذكر وتلاوة القرأن والتوجه إلى الله بالأعمال الصالحة والدعاء، وكذلك بالصلاة على النبي والإكثار من الصدقات والأعمال الصالحة بشكل عام، وفي هذه الأيام يتفضل الله بغفران الذنوب ويستجيب الدعاء، ومن الأدعية المستجابة خلال عشر ذي الحجة، نذكر منها ما يلي:

اللهم لك الحمد بما يليق بجلال وجهك، لا نستطيع أن نثني عليك بما يوازي ثنائك على نفسك، افتح علينا فتوح العارفين بك، وامنحنا من خزائن فضلك ورحمتك ما يرسخ الإيمان في قلوبنا، اللهم أنر وجوهنا يوم نلتقيك، اللهم اسقنا من يد نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا، وأدخلنا الجنة بغير حساب ولا عقاب.

الله حسبي لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، اللهم اهدني مع من هديت، وامنحني العافية مع من عافيت، اللهم أسألك النعيم الدائم الذي لا يتغير ولا يزول، وأسألك اللهم النعيم في يوم الفقر، والأمن في يوم الحرب، واستعيذ بك يا الله من سوء ما أعطيتنا، وشر ما منعنا.

حكم صيام عشر من ذي الحجة وموعد عيد الاضحى

استحب الفقهاء صيام الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة باستثناء يوم عيد الأضحى، والمقرر أن يكون اليوم العاشر من ذي الحجة، إذ يحرم على المسلم صيام هذا اليوم باتفاق الفقهاء، وقد استندوا في ذلك إلى الأدلة العامة التي تشجع على الصيام وتبرز فضله، واعتباره من الأعمال التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم.