هيولعها جرافيك واجوال حصرياً اللاعب Cristiano Ronaldo “Show Time”s تحميل لعبة بيس موبايل علي الاندوريد

حصرياً اللاعب Cristiano Ronaldo “Show Time”s في بكجات الموسم السادس يمكنك اكتشاف العديد من المواهب الاسطورية داخل البكجات الجديدة، ومن ضمن هذه النجوم الحديثة اللاعب كريستيانو رونالدو في بكج Show Time تصل قدراته الى اكثر من 101 نقطه!، كما يمكنك الحصول ايضاً علي العديد من النجوم القوية مثل اللاعب Kante في بكج الشو تايم، وكذلك اللاعب الامع k. koulibally بمهارات مميزة وفريدة من نوعها.

تحميل لعبة بيس موبايل علي الاندوريد

يمكنك الان الدخول اي منصة تحميل التطبيقات وبدء عملية تحميل وتثبيت لعبةefootball علي الهاتف المحمول بمنتهي السهولة، وذلك من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطه التي تعتبر دليل للمستخدم عن كيفية البحث والتثبيت وبدء اللعبة، ومن هذه الخطوات كالاتي:

التاكد من اتصال هاتفك بانترنت قوي لتجنب عملية قطع الاتصال

الدخول الى منصة Google play لبدء عملية التحميل

الذهاب الي خانة البحث اعلي يمين الشاشة وكتابة اسم اللعبة

القيام بالبحث عن تحميل لعبة eFootball للاندرويد

بدء عملية البحث واختيار نسخة شركة Konami

بدء التحميل والتثبيت علي الهاتف

لعبة eFootball الشهيرة

يمكنك الان استغلال لعبة اي فوتبول عن طريق تكوين فريق الاحلام الخاص بك وانشاء اكثر من لاعب مهاري قوي يمكنك مشبك من خلال الدخول والللعب في الايفنتات والمسابقات الشهيرة عبر الانترنت، في مباريات ملحمية مبهرة مع حدث كل خميس وكل يوم اثنين يمكنك مواجهه العديد من نجوم لعبة بيس موبايل والحصول علي العديد من محترفي كرة القدم بمجرد الفوز في المبارايات الملحمية.

يمكنك كذلك الحصول علي العديد من عملات كوينز بيس بصورة مجانية ورسمية وذلك من خلال الالتزام بعملية تسجيل الدخول اليومي ال اللعبة، واستلام ما يقرب من 50 كوينز عند التسجيل يوميًا وهذا من ضمن احداث شركة Konami المبهرة

فعاليات الذكاء الاصطناعي الجديدة

يمكنك الان الدخول في فعاليات لذكاء الاصطناعي والدخول في العديد من المبارايات المهمة امام الذكاء الاصطناعي في مستوايات مختلفة، والجدير بالذكر انه كلمت ارتفع مستوي الذكاء الاصطناعي كلمت زادت عادت الهدية المقدمة لك، كما انه يمكنك الحصول علي لاعب بارز في نهاية المسابقة.