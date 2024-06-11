الحلقة 164 من مسلسل قيامة عثمان الحلقة 164 مترجمة المؤسس عثمان عبر تردد قناة الفجر الجزائرية

الان مسلسل قيامة عثمان الحلقة 164 يبحث عنها ملايين المتابعين، حيث يرغبون في مشاهدة أحداثها أون لاين أو تحميل الحلقات أو مشاهدتها عبر شاشة التلفاز، حيث اشتهر هذا المسلسل في كل مكان في منطقة الشرق الأوسط وحاذ إعجاب ملايين المشاهدين سواء العرب أو الأجانب، ونعرفكم على تردد إي تي في التركية وقناة الفجر الجزائرية الناقلة لحلقات هذا المسلسل كما نعرفكم على مواعيد عرضه في السطور التالية.

الان مسلسل قيامة عثمان الحلقة 164

يستطيع كل المتابعين للاستمتاع بمشاهدة أحداث مسلسل قيامة عثمان الحلقة 164 والذي سيتم توفير الإعلان الرسمي لهذه الحلقة قريبًا من خلال شاشة قناة إي تي في التركية، التي تعرض حلقات المسلسل باللغة التركية، وحتى يتمكن المشاهدون من متابعة الأحداث المثيرة لهذا العمل التاريخي المميزيمكن تنزيل تردد القناة بهذه الاحداثيات:

التردد القمر الصناعي نايل سات.

تردد القناة: 10796.

معدل التصحيح: ⅚.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: عمودي.

جودة القناة: hd.

تردد ATV علي على ترك است

التردد: 11628.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: عمودي.

جودة القناة: HD.

معامل التصحيح: 5/6.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان على قناة الفجر الجزائرية

ومن الجدير بالذكر أنه يمكن الاستمتاع بمشاهدة أحداث مسلسل قيامة عثمان الحلقة 164 مترجمة بالعربية من خلال شاشة قناة الفجر الجزائرية، حيث تقوم بتوفير الحلقات عند الساعة 10:00 مساء بتوقيت مصر والرياض، بالإضافة إلى عرض العديد من المسلسلات التركية التاريخية الأخرى مثل مسلسل صلاح الدين، وهذه القناة مجانية يمكن تنزيلها على الرسيفر من خلال إحداثيات التردد التالية:

تردد الفجر الجزائرية النايل سات

تردد القناة: 12034.

معامل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الاستقطاب: عمودي.

جودة القناة: HD.

تردد الفجر الجزائرية عرب سات