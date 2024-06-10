“هتلعب يعني هتلعب” رابط تحميل لعبة فيفا للاندرويد برابط مباشر

رابط تحميل لعبة فيفا للاندرويد 2024 من ميديا فاير هو الشغل الشاغل لكل محبي و عشاق سلسلة FIFA MOBILE الشهيرة ، بعد موسم طويل و شاق أعلنت شركة ea الكندية أن إطلاق تحديث EA SPORTS UFC 24 سيكون يوم الثلاثاء 26 من شهر سبتمبر من هذا العام، بالإضافة إلى أن اللعبة ستخضع لصيانة واسعة النطاق قد تدوم لعدة أيام ، ليتم بعدها الطرح الأولي في متجر جوجل بلاي.

رابط تحميل لعبة فيفا للاندرويد

رابط تحميل لعبة فيفا للاندرويد، هي لعبة كرة قدم شهيرة لأجهزة الهواتف من تطوير الشركة الكندية ea المتخصصة في تطوير الألعاب الإلكترونية، حيث تم إطلاق أول نسخة منها في سنة 2013 بإسم EA FC 14 ، لكن النسخة لم تنجح بالشكل المطلوب لأنها تفتقر لوضع الأون لاين ، ولكن خلال سنة 2016 تم إصدار تحديث كبير للعبة تحت مسمى FIFA MOBILE 2016 يحتوي على الأون لاين و يعتبر هو الإنطلاقة الفعلية للعبة.

مميزات تحميل فيفا موبايل 2024 بدون نت

بعد تحميل فيفا موبايل 2024 من ميديا فاير يمكنك الاستفادة من مميزاتها وهي كالآتي:-

لعبة مجانية بالكامل ، لكنها تتطلب الدفع للحصول على بعض العناصر .

حجم تنزيل إي أيه إف سي 24 للاندرويد بسيط جدا مقارنة بالألعاب الحديثة .

امتلاك اللعبة تراخيص كل الأندية العالمية بما في ذلك ريال مدريد و برشلونة .

تحتوي fc mobiles24 على تراخيص البطولات العالمية مثل بطولة دوري أبطال أوروبا و كأس العالم .

في لعبة بيس موبايل 2024 يوجد فقط ملعب واحد كعس فيفا التي تمتلك أزيد من 10 ملاعب .

يمكنك اختيار الجودة التي تتناسب مع قدرات هاتفك .

يمكنك اللعب مع الأصدقاء عبر الإنترنت او البلوتوث .

كثرة الأحداث و الفعاليات اليومية .

سهولة الحصول على اللاعبين المميزين .

وجود اللغة و الناطق العربي بالإضافة لأزيد من 20 لغة أخرى .

بامكانك لعب مباريات وجه لوجه أو الهجوم التنافسي 11 ضد 11 لاعب .

تحميل لعبة فيفا موبايل FIFA Mobile للأندرويد

رابط تحميل لعبة فيفا للاندرويد، العديد من محبي لعبة كرة القدم مهتمين بصورة كبيرة للحصول على التحديث الجديد من فيفا موبايل والتي يمكن تحميلها على هواتف الأندرويد عبر الآتي: