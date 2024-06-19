7% للموظفين..موعد زيادة مرتب يونيو بعد العيد+جدول الحد الأدنى للأجور الجديد “المالية وضحت كل حاجة”

زيادة مرتب يونيو بعد العيد، يصادف في شهر يونيو حلول عيد الأضحى المبارك، وقد تساءل الكثير من المواطنين عن موعد صرف رواتب شهر يونيو قبل أم بعد عيد الأضحى المبارك، وقد كشفت وزارة المالية عن تبكير موعد الصرف لهذا الشهر احتفالًا بهذه المناسبة السعيدة ومساعدة المواطنين في تلبية كافة مستلزماتهم، ولمعرفة ما يدور حول موعد صرف رواتب شهر يونيو تابعوا معنا.

زيادة مرتب يونيو بعد العيد

لاحظنا في الفترة الأخيرة تداول الكثير من المواطنين في محركات البحث موعد صرف رواتب شهر يونيو، وقد كشف شريف خيري من وزارة المالية عن قرار تبكير موعد صرف الرواتب لهذا الشهر قبل حلول إجازة عيد الأضحى المبارك، وعلى المواطنين التوجه لصرف مستحقاتهم بداية من اليوم التاسع حتى اليوم الثالث عشر من الشهر.

أماكن صرف مرتبات شهر يونيو 2024

أتاحت وزارة المالية صرف الرواتب عبر الكثير من المنافذ للحد من التزاحم والتكدس في جهة واحدة، وجاءت هذه المنافذ كالآتي:

يتيح صرف رواتب شهر يونيو عبر ماكينات ال ATM.

كما تتم عمليات الصرف عبر البنوك المختلفة.

كما يمكن التوجه نحو مكاتب البريد المصري لصرف الرواتب.

جدول الأجور للعاملين بالدولة للحد الأدنى

يختلف الحد الأدنى لرواتب العاملين باختلاف الدرجة الوظيفية، وإليكم الحد الأدنى للأجور العاملين لشهر يونيو: