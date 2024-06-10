“نزلها عند” تردد قناة تكبيرات عيد الأضحى 2024 الجديد وعيش أجواء العيد في جميع بقاع الأرض

ساعات قليلة وتبدأ أجواء عيد الأضحى المبارك، الذي كان ومازال هو من أروع المناسبات الدينية في بقاع الأرض، ليهتم به المسملون كبيرًا وصغيرًا رجلاً وسيدة، وفي هذا اليوم تُقام العديد من الإحتفاليات الدينية التي توثق الحيل الربانية التي أبلغنا عنها نبي الأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الركن الأعظم من بين أركان الإسلام “الحج”، ليتهاتف إليه ملايين المسملين من جميع أنحاء العالم، لتأدية هذا الركن الذي يتم تأديته مرة واحدة في العمر، لكن البعض قد يكون غير مستطاع لتلبية هذا الركن العظيم، ولذا فإنه لديه عشق المشاهدة لكافة الأجواء داخل الكعبة المشرفة وعلى جبل عرفات، وغيرها من الأماكن الأخرى التي يزورها حجاج بيت الله الحرام.

تردد قنوات تكبيرات عيد الأضحى

هناك العديد من القنوات الفضائية التي تقوم بنقل أجواء ركن الجح الأعظم في المملكة العربية السعودية، ويمكنك مشاهدتها وفقًا للتردد المتمثل في الأتي:-

القمر الصناعي أولاً يكون نايل سات.

بينما تردد القناة فهو 10922.

إضافة إلى أن استقطاب قناة تكبيرات عيد الأضحى فهو عمودي.

معامل تصحيح الخطأ 8/7.

نزل تردد قناة السعودية قرأن كريم

وتقوم قناة السعودية قرأن بنقل جميع الأجواء الخاصة بالحج في هذا اليوم المبارك، ويمكنك التعرف على ترددها كما في المعلومات المتمثلة في الأتي:-