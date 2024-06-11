Kuruluş Osman|.. اتفرج على مسلسل عثمان 164 مترجم عربي الحلقة الأخيرة في الموسم الخامس قبل أي حد عبر رابط noor play

مسلسل عثمان 164 مترجم عربي والذي يعشقه كثير من محبي الدراما التركية، وقد لاقى هذا المسلسل التاريخي شهرة كبيرة بين جمهور الوطن العربي، وبالرغم من امتداد أحداث المسلسل إلى موسمه الخامس، إلا أن الجميع ينتظر عرض حلقاته في موعده الأسبوعي، وسوف نتناول جميع التفاصيل التي تدور عن مسلسل عثمان، مع توضيح الترددات الخاصة بالقنوات الناقلة لأحداث المسلسل المثيرة للجمهور والمتابعين.

مسلسل عثمان 164 مترجم عربي

كنا تحرص بعض القنوات على عرض أحداث مسلسل عثمان 164 كل اسبوع على القنوات التركية، وفي اليوم التالي يتم عرضه مدبلجًا على القنوات العربية بجودة عالية، حيث يتناول المسلسل قصة تأسيس الدولة التركية على يد عثمان أرطغرل في إطار درامي مميز جعل له مكانة خاصة بين المشاهدين والمتابعين في كافة أنحاء الوطن العربي.

القنوات الناقلة لمسلسل عثمان

يتم عرض مسلسل عثمان على العديد من القنوات التركية، حيث يحظى بقاعدة جماهيرية كبيرة في جميع دول الوطن العربي، ويرغب المشاهدون في تنزيل تردد القنوات التي تقوم بعرض المسلسل والتي من أهمها ما يلي:

قناة Atv التركية

حيث يتم عرض المسلسل على القناة التركية بشكل أسبوعي يوم الأربعاء الساعة الثامنة مساء توقيت تركيا، والتي يمكن متابعتها عبر التردد التالي:

التردد: 10769.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

القمر الصناعي: نايل سات.

الجودة : HD.

قناة الفجر الجزائرية

كما تتنافس العديد من القنوات على عرض مسلسل عثمان، ومن أبرزها قناة الفجر الجزائرية، والتي يعرض من خلالها مسلسل عثمان بشكل مدبلج في الحادية عشرة من مساء يوم الخميس، ويمكن متابعتها بوضوح عبر التردد التالي: