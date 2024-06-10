توقعات ليلى عبد اللطيف “كارثة طبيعية ستحدث” .. “أنفصال مؤكد لزوجين من الوسط الفني

في الآونة الأخيرة ظهرت على الساحة عالمة الفلك ليلي عبد اللطيف والتي أثارت الجدل بسبب تصريحاتها المثيرة والتي تحقق معظمها مما سبب حالة من الجدل الواسع حول هذه التوقعات وبدأ الجميع يتساءلون من أين تأتي بهذه التوقعات وما هي مصادر تلك التوقعات وهل لهذه التوقعات مغزى على المدى البعيد ولا تتوقف عالمة الفلك ليلي عبد اللطيف في الاستمرار بإطلاق توقعات ليلى عبد اللطيف واحدة تلو الأخرى ولكن هذه المرة فقد أعلنت عن مفاجأة أذهلت الجميع وهذا ما سيتم تداوله من خلال هذا المقال.

توقعات عالمة الفلك ليلي عبد اللطيف

هناك حالة من الجدل الواسع التي حدثت بعد تصريح توقعات ليلى عبد اللطيف تتعلق بالمملكة العربية السعودية حيث تنبأت بحدوث أمطار غزيرة في الأسبوع القادم لمجموعة من المناطق في المملكة العربية السعودية وقد أوضحت أن هذه الأمطار ستكون غزيرة بشكل غير مسبوق وتابعت حديثها بأن حالة الأمطار التي ستحدث لم تكن مسبوقة ومن المتوقع أن تكون مصحوبة بعواصف رعدية قوية ورياح شديدة ومن المتوقع أن ينتج عن هذه الأمطار في حدوث خسائر مادية كما سيكون هناك بعض الخسائر البشرية في بعض المناطق وخاصةً الأماكن القريبة من مجاري السيول.

وقد تزامنت هذه التوقعات مع التصريح الصادر من قبل مركز طقس العرب الإقليمي الذي أوضح فيه أن الخرائط الجوية تدل على وجود حالة من تساقط الأمطار على مدينة جدة خلال الأسبوع القادم كما أعلن المركز من خلال موقعه الرسمي أن الخرائط الجوية تدل على التوقع بعبور منخفض جوي في طبقات الجو العالية تحديدًا في منطقة شمال المملكة العربية السعودية وهذا يأتي بالتزامن مع منخفض البحر الأحمر وتدفق الرطوبة في المنطقة؛ وتابع المركز أن عدة مناطق سوف تتأثر بهذه الحالة الجوية ومن بين هذه المناطق المدينة المنورة ومكة المكرمة وحائل والقصيم وشمال الرياض وشمال المنطقة الشرقية هذا بالإضافة إلى عدة مناطق أخرى تابعة إلى شرق منطقة الحدود الشمالية و جنوب منطقة تبوك.

توقعات ليلي عبد اللطيف بشأن انفصال أحمد خالد صالح وزوجته هنادي مهنا

صرحت ليلى عبد اللطيف بأنه سيحدث انفصال بين الفنان أحمد خالد صالح والفنانة هنادي مهنا وهذا الانفصال سيكون بشكل نهائي.