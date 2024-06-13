“وزارة الشؤون الاجتماعية social.gov.tn“ التسجيل في منحة 300 دينار تونس 2024 وحقيقة زيادتها!!

انتشرت الكثير من الأخبار حول زيادة منحة 300 دينار مما جعل جميع المستفيدين يتساءلوا حول حقيقة تلك الأخبار لذلك قامت الجهات المعنية بالرد على هذه الأخبار من خلال الصفحات الرسمية الخاصة بهم وهذا ما سوف ننقله لكم من خلال مقالنا، الجدير بالذكر أن منحة 300 دينار من المساعدات التي يتم منحها للأسر المعوزة داخل الدولة وهذا من أجل تخفيف الأعباء الاقتصادية على مواطنيها.

منحة 300 دينار

يرغب عدد من الأسر الفقيرة داخل تونس بالتسجيل على منحة 300 دينار وهذا يتم من خلال اتباع الخطوات التالية:

عند التسجيل على منحة 300 دينار يرجى الدخول على الصفحة الخاصة بوزارة الشؤون الاجتماعية. ثانيا يرجى تسجيل الدخول من خلال إدخال البيانات المطلوبة. ثالثا من الخدمات التي تقدمها الصفحة يرجى النقر على زر منحة 300 دينار. رابعا يرجى إدخال المعلومات الشخصية التي تخص المتقدم. خامسا سوف يتطلب إرسال مجموعة من الوثائق. أخيرا اضغط على زر تسجيل الطلب.

شروط الحصول على منحة 300 دينار

يرجى توافر الشروط التالية لدى طالبي منحة 300 دينار:

يجب أن يكون طالبي المنحة غير قادرا على تسديد المصاريف التعليمية لأبنائه.

يشترط أن يكون ليس لديه مصدر دخل ثابت وفي حين حصوله على راتب شهري يجب أن لا يزيد عن 180 دينار.

من الشروط المهمة التي يجب توافرها لدى طالب المنحة أن يكون تونسي الجنسية.

حقيقة زيادة منحة 300 دينار

بعد أن تصدرت بعض الأخبار حول زيادة منحة 300 دينار قامت الجهات المعنية بالرد على المستفيدين ونقلت أنه لا يوجد صحة لتلك الأخبار ولا يوجد أي زيادة وفي حين وجود زيادة سوف يتم الإعلان عنها من قبل الجهات الرسمية المسؤولة.