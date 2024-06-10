“أتفرج على أحدث المباريات والتحليلات” تردد قناة أون سبورت بدون أشتراك

أزداد البحث من قبل الكثير من المواطنين وخاصة الشباب عشاق الرياضة عن تردد قناة أون سبورت الرياضية على الأقمار الصناعية المختلفة، حيث تعتبر قناة أون تايم سبورت من أهم القنوات الرياضية في الوطن العربي، حيث تقوم القناة بتقديم الكثير من المباريات المحلية والعالمية في عالم كرة القدم، وتعتبر هي الناقل الرسمي لجميع مباريات الدوري المصري، حيث تقوم بنقل كافة المباريات بأفضل طريقة وأعلى جودة ممكنة حتى يتمكن المشجعين من مشاهدة المباريات من المنزل بكل سهولة.

تردد قناة أون سبورت الرياضية

نظرا لكثرة السؤال والبحث عن تردد قناة أون تايم سبورت الجديد، قامت إدارة القناة بالإعلان عن التردد الجديد على المنصات المختلفة الرسمية لإدارة القناة على جميع مواقع التواصل الاجتماعي، بحيث تكون ترددات قنوات أون تايم سبورت الجديدة كالتالي:

تردد قناة أون تايم سبورت 1

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 10835

معامل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

تردد قناة أون تايم سبورت 2

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11449

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: أفقي

تردد قناة أون تايم سبورت 3

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11861

معامل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ⅚

ضبط تردد قناة أون تايم سبورت على جهاز الاستقبال

نظرا لأن قناة أون تايم سبورت الرياضية تعتبر واحدة من أهم قنوات الرياضة في مصر والوطن العربي، فهي تقوم بعرض أهم وأكبر المباريات العالمية والمحلية بأعلى جودة، بالإضافة إلى البرامج الرياضية المتنوعة من تحليل المباريات أو برامج أخبار وغير ذلك، ولهذا نوضح لكم كيفية ضبط قناة أون تايم سبورت على جهاز الاستقبال الخاص بكم، ولكي تجلب تردد قناة أون سبورت وهي عملية بسيطة جدا تتم من خلال خطوات صغيرة وسهلة للغاية كالتالي: